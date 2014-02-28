برشلونة "يُزاحم" ريال مدريد على ضم "فيدال"

انضم نادي برشلونة الإسباني إلى سباق الأندية الراغبة في الحصول على خدمات متوسط ميدان فريق يوفنتوس الإيطالي، الدولي التشيلي أرتورو فيدال، وذلك بعدما أعلن عن رغبته في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبدى المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو، رغبته الكبيرة في الظفر بخدمات لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، أرتورو فيدال؛ وذلك لتعزيز خط وسط الفريق الكاتالوني في الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد بات الدولي التشيلي هدفاً مُلحاً للمدرب الأرجنتيني، تاتا مارتينو، وذلك على الرغم من أنه قد جدّد عقده -مؤخراً- رفقة فريق "البيانكونيري" حتى عام 2017.

ووفقاً للصحيفة الكاتالونية، فإن "فيدال" قد أصبح محط اهتمام المدرب الأرجنتيني في ظل تألقه اللافت رفقة فريق يوفنتوس الإيطالي في العامين الأخيرين، حيث فرض نفسه بقوة كواحد من أفضل اللاعبين.

و أكّدت صحيفة "سبورت" -المقربة من أسوار ملعب كامب نو- هذا النبأ، لافتة إلى أنّ الفريق الكاتالوني قد دخل في منافسة شرسة مع غريمه التقليدي نادي ريال مدريد، من أجل الظفر بخدمات اللاعب التشيلي البالغ من العمر 26 عاماً.

وأشارت الصحيفة الكاتالونية، إلى أنّ إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي، لن تسمح برحيل اللاعب التشيلي بمبلغ أقل من 50 مليون يورو، لاسيّما وأنه قد اضطلع بدور هام في صدارة فريقه للكالتشيو في هذا الموسم، حيث أحرز 11 هدفاً بعد مرور 25 جولة فقط، على الرغم من انه يلعب في خط الوسط.