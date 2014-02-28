جماهير ريال مدريد تتمنى مواجهة بايرن ميونيخ

أعربت جماهير نادي ريال مدريد عن أملها في مواجهة "بايرن ميونخ" في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا دون كافة الأندية الأخرى التي تُشارك في البطولة الأمجد أوروبياً؛ وذلك وفقاً لاستطلاع رأي أجرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ووضعت صحيفة "ماركا" الإسبانية على موقعها الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، استطلاع رأي حول خصم النادي الملكي المفضل في الدور المقبل لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك على الرغم من عدم صعود الفريق رسمياً إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن جماهير نادي ريال مدريد قد بدأت تُعد العدة مُبكراً لمباريات الدور المقبل، لاسيما في ظل المهمة شبه المستحيلة لفريق "شالكة" الألماني، الذي مُني بهزيمة كارثية من ريال مدريد (1-6) على ملعبه "فيلتينس أرينا"

وأبدت جماهير نادي العاصمة الإسبانية من خلال الاستفتاء، رغبتها في أن تسفر قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، عن وقوع فريقها المفضل في مواجهة حامل لقب "التشامبيونز ليغ"، فريق بايرن ميونخ الألماني.

وتمنى حوالي "24%" من عشاق الريال مواجهة بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك للثأر منه بعد أن كان قد أطاح به من نفس المسابقة في نصف نهائي النسخة قبل الماضية.

فيما أبدى حوالي "21 %" من عشاق متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، رغبتهم في مواجهة بروسيا دورتموند الألماني، وذلك للثأر منه أيضاً بعد أن كان قد أزاحه من نفس المسابقة في نصف نهائي النسخة الماضية.

وجاء فريق "أوليمبياكوس" اليوناني في المركز الثالث في قائمة الفرق التي يرغب جمهور نادي ريال مدريد الإسباني، في مواجهتها، في الوقت الذي جاء فيه نادي برشلونة - الغريم التقليدي لريال مدريد - في المركز الرابع في قائمة الفرق التي يُمني جمهور النادي الملكي النفس في مواجهتها.