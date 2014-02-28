لوبيز.. يستبعد الحارس عبدالله العنزي من معسكر الأخضر

قرر الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول بقيادة الإسباني لوبيز كارو استبعاد حارس الفريق الكروي الأول بنادي النصر عبدالله العنزي عن معسكر المنتخب والمقام في مدينة الدمام، بعد تأخر اللاعب في الانضمام للمعسكر في الوقت المحدد، وعلى ضوئه تم استدعاء حارس الرائد أحمد الكسار لتشكيلة الأخضر على أن ينضم بشكل رسمي لتدريب اليوم المسائي.

وأكدت مصادر "العربية.نت" أن محاولات الجهاز الإداري بالمنتخب السعودي لم تفلح للوصول إلى العنزي، حيث تريثت في قرارها حتى ظهر اليوم، أملاً في التواصل مع اللاعب ومعرفة أسباب تغيبه عن بداية المعسكر، وتشير ذات المصادر بأن اللاعب يتواجد في العاصمة الإنجليزية لندن ولم يصل الى الرياض حتى هذه الساعة.

"العربية.نت" بدورها، حاولت الاتصال بالجهاز الإداري في المنتخب السعودي لأخذ معلومات أوفر حول تغيب اللاعب دون جدوى، كما حاولنا التواصل مع إدارة النصر وأخذ معلومات عن اللاعب وأسباب تغيبه، ولكن لم تفلح محاولاتنا "حتى الآن".

وكان معسكر المنتخب السعودي قد انطلق مساء أمس في مدينة الدمام، استعداداً لمواجهة إندونيسيا في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس القارة المزمع إقامته في أستراليا عام 2015.