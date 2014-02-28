ماتيوس في إيران.. والصحافة ترشحه لخلافة كيروش

أشارت تقارير صحفية في إيران اليوم الجمعة أن أسطورة كرة القدم الألماني لوثار ماتيوس يعتبر المدرب القادم للمنتخب الإيراني للعبة.

وأوضحت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أنه من المنتظر أن يصل ماتيوس /52 عاما/ إلى إيران يوم الجمعة المقبل وأنه سيظهر في برنامج تلفزيوني عن كأس العالم.

ولكن الصحفيين في إيران يرون أن هناك اهتماما بالتعاقد مع ماتيوس لخلافة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش في منصب المدير الفني للمنتخب الإيراني بعد كأس العالم 2014 بالبرازيل.

ونقلت "فارس" عن ماتيوس قوله "لن أرد بشكل سلبي على أي عرض جاد وسأعتبره على الأقل (عرضا)".

وفاز ماتيوس بالعديد من الألقاب خلال مسيرته كلاعب وكان منها فوزه بلقب كأس العالم 1990 بإيطاليا.

كما تولى ماتيوس تدريب عدد من الأندية مثل رابيد فيينا النمساوي وبارتيزان بلجراد الصربي وريد بول سالزبورج النمساوي والمنتخبين المجري والبلغاري وحقق معها نجاحا متباينا.

ويخوض المنتخب الإيراني فعاليات الدور الأول للمونديال البرازيلي ضمن المجموعة السادسة التي تضم معه منتخبات الأرجنتين ونيجيريا والبوسنة.