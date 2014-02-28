مثلث الرعب المدريدي.. يتفوق على فريق برشلونة بأكمله

واصل ثلاثي خط الهجوم في نادي ريال مدريد الإسباني، المتكون من البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كريم بنزيمة، والويلزي غاريث بيل؛ عروضهم القوية هذا الموسم في كافة البطولات المحلية، والأوروبية.

وقاد مثلث الرعب المدريدي، فريق العاصمة الإسبانية لاكتساح نظيره شالكة الألماني بنتيجة (6-1) في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "فيلتينس أرينا" في ذهاب الدور الثاني من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وانتهزت صحيفة "ماركا" الإسبانية فرصة تسجيل كل من كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وغاريث بيل، في مباراة شالكة الألماني، لتتغنى بثلاثي خط المقدمة في نادي ريال مدريد الإسباني.

وأشادت الصحيفة -المعروفة بولائها لنادي ريال مدريد- بمثلث الرعب المدريدي الذي فرض نفسه بقوة هذا الموسم في كافة البطولات المحلية، والأوروبية، حيث بلغت حصيلة الأهداف التي أحرزها ثلاثي الريال هذا الموسم في البطولات الثلاث، الليغا ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا، 70 هدفاً

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واستحوذ البرتغالي كريستيانو رونالدو، على أعلى نسبة من الأهداف التي أحرزها نادي العاصمة الإسبانية في كافة المسابقات، بواقع 35 هدفاً، مقابل 20 هدفاً لبنزيمة، و14 هدفاً للويلزي غاريث بيل.

وأضفى التناغم الكبير بين ثلاثي المقدمة في نادي ريال مدريد الإسباني، قوة هُجومية خارقة للنادي الملكي، على صعيد بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تفوق (رونالدو، وبنزيمة، وبيل) في عدد الأهداف على جميع الفرق الأوروبية بأكملها، في بطولة "التشمامبيونز ليغ"، باستثناء فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونيخ الألماني.

وأحرز اللاعب الأفضل في العالم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، 11 هدفاً تربّع فيهم على عرش هدافي بطولة دوري أبطال أوروبا، مقابل 4 أهداف لكل من غاريث بيل، وكريم بن زيمة، ليرفعوا رصيد فريقهم تهديفياً في بطولة دوري الأبطال إلى 19 هدفاً، وهو الرقم الذي عجزت عن الوصول إليه كافة الفرق الأوروبية هذا الموسم -بمن فيها نادي برشلونة 18 هدفاً- ، وذلك باستثناء فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونيخ الألماني.