"كلمة شرف" تعيد العابد إلى دكة الاحتياط الزرقاء

بعد أن تم استبعاده خلال الفترة الماضية عن المشاركة مع فريقه الهلال السعودي، قطع لاعب الوسط نواف العابد وعدا شرفيا على نفسه للمدير الفني للفريق سامي الجابر ولبعض من زملائه اللاعبين على تجاوز كافة الأخطاء التي كان يرتكبها في السابق، مبينا انه سيسعى جاهدا من اجل العودة من جديد إلى المستطيل الاخضر، والمشاركة مع فريقه فيما تبقى من مباريات في دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين والبطولة الآسيوية للأندية، وتقبل الجابر عذر لاعبه وسيعود للمشاركة لاعبا احتياطيا في المباريات المقبلة.



وكان العابد قد خضع لتدريبات انفرادية طيلة الفترة الماضية بقرار فني بعد رصد ملاحظات فنية على أدائه، الأمر الذي جعله بعيدا عن الفريق على الرغم من أنه أحد العناصر الاساسية في صفوف فريقه إلى وقت قريب.

