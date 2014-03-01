أنيلكا يدرس التقدم باستئناف ضد قرار إيقافه

يدرس المهاجم الفرنسي نيكولا أنيلكا لاعب فريق ويست بروميتش ألبيون الانجليزي لكرة القدم التقدم باستئناف ضد قرار إيقافه خمس مباريات من قبل اتحاد الكرة الانجليزي، على خلفية قيامه بإشارة مثيرة للجدل أثناء احتفاله بأحد الأهداف مع الفريق في وقت سابق.

وكان الاتحاد الانجليزي لكرة القدم قد قرر إيقاف أنيلكا خمس مباريات مع فرض غرامة مالية عليه قدرها 80 ألف جنيه استرليني (600ر133 دولارا) بسبب قيامه بإشارة "كينيللي" التي يراها منتقدوه انها "تحية نازية معكوسة".

ونفى اللاعب الفرنسي ان هذه الإشارة معادية للسامية، ولكنه سوف ينتظر الآن النتائج الكاملة لتقرير اتحاد الكرة الانجليزي قبل اتخاذ أي قرار بشأن التقدم بالاستئناف.

من جانبه، قرر نادي ويست بروميتش عدم الانتظار، ليقوم بإيقاف أنيلكا بشكل فوري من تلقاء نفسه.

وذكر النادي الانجليزي في بيان له "بناء على كل التهم التي ثبتت، قرر النادي إيقاف نيكولا أنيلكا لحين الانتهاء من الإجراءات التأديبية الخاصة بالاتحاد الانجليزي لكرة القدم، والتحقيق الداخلي الذي يجريه النادي حاليا".

وأكد النادي الانجليزي عدم قدرته على"تجاهل الجريمة التي قام بها اللاعب، ولاسيما للجالية اليهودية، والأضرار المحتملة لسمعة النادي".

ولا يوجد سوى أسبوع واحد فقط أمام أنيلكا، من تاريخ حصوله على الحيثيات الكاملة لقرار إيقافه، حتى يتخذ قراره النهائي بشأن التقدم بالاستئناف من عدم