اتحاد جدة ينهي خدمات فيرسيري ويتعاقد مع القروني

أنهت إدارة اتحاد جدة بشكل رسمي اجراءات التعاقد مع المدرب السعودي خالد القروني بالإعارة من الاتحاد السعودي، كون الأخير مازال مدربا للمنتخب الأولمبي السعودي.. وسسيخلف القروني المدرب الأوروغواني فيرسيري الذي لم يكمل الشهرين في منصبه، بعد أن جاء بديلا للإسباني بينات.. وتسببت الخسارتان اللتان منيا بهما الاتحاد من الرائد في دوري جميل السعودي للمحترفين 2-1 ومن تركتور سازي الإيراني في دوري أبطال آسيا 1-صفر، في التعجيل بإقالة المدرب، خاصة وأنه تسبب في ذلك بعد أن أبعد ثلاثة من أهم لاعبي الفريق، منهم الهداف فهد المولد بحجة تأخرهم عن التدريب الذي يسبق المباراة.. وأعلن رئيس نادي الاتحاد إبراهيم البلوي أن الاتفاق مع القروني بات رسيما حتى نهاية الموسم.. مؤكدا على ثقتهم في قدرة القروني على النجاح لمعرفته بطبيعة اللاعب السعودي.



ووافق الاتحاد السعودي على إعارة خالد القروني لنادي الاتحاد حتى نهاية الموسم، كونه لا توجد منافسات للمنتخب في الفترة القريبة.. وهو الأمر ذاته الذي حدث مع مدرب منتخب البراعم عمر باخشوين الذي تمت إعارته للقادسية منذ قرابة أسبوعين.



وسبق لخالد القروني (54 عاما) أن قاد الاتحاد قبل المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2003 على حساب الأهلي، كما حقق معه لقب السوبر السعودي المصري على حساب الأهلي المصري.. ويملك القروني سجلا تدريبيا ناجحا، بالاضافة إلى نجاحاته مع المنتخب السعودي للشباب وقيادته له للدور الثاني من كأس العالم للشباب والمنتخب السعودي الأولمبي، وسبق للقروني أن درب فرق النصر والطائي والحمادة والرائد والحزم والوحدة والقادسية.. وصعد بالوحدة لدوري الأضواء، وكذلك الحزم لأول مرة في تاريخه.



وستكون مهمة القروني الجديدة هي المنافسة على المركز الثالث في دوري عبداللطيف جميل وعلى كأس خادم الحرمين الشريفين.

