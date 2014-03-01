الأمن يمنع جماهير الزمالك من اقتحام استاد القاهرة

المصدر: القاهرة - د ب أ

وقعت مناوشات بين الشرطة ومئات من مشجعي نادي الزمالك المصري بالقرب من بوابات استاد القاهرة الذي يستضيف الآن مباراة الفريق الأبيض أمام ضيفه كابو سكورب الأنغولي، اليوم السبت، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وحاول مشجعو نادي الزمالك دخول استاد القاهرة لمتابعة المباراة التي تقام بدون جمهور، ولكن الشرطة منعتهم من ذلك مما أشعل الموقف بين الجانبين .

وتواترت أنباء عن إصابة عدد من جماهير الزمالك بكدمات واختناقات نتيجة تبادل إلقاء الحجارة بين المشجعين ورجال الأمن، وأيضا بسبب استخدام الشرطة للقنابل المسيلة للدموع لتفريق الشباب.

وطالبت الشرطة ادارة الزمالك بحظر حضور جماهيره خلال المباراة الافريقية تخوفا من تكرار أحداث الشغب التي رافقت مباراة الأهلي مع الصفاقسي التونسي في كأس السوبر الإفريقي.