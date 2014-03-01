الأهلي يسقط في تنزانيا.. والترجي يجتاز جورماهيا

حقق يانغ أفريكانز التنزاني مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما حقق فوزا تاريخيا ومستحقا 1- صفر على ضيفه الأهلي المصري، اليوم السبت، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بالعاصمة التنزانية دار السلام.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق نادر هاروب قبل نهاية المباراة بثمان دقائق.

ولم يقدم الأهلي (حامل اللقب) العرض المنتظر، وظهر بصورة هزيلة للغاية، الأمر الذي جعل الفريق التنزاني يسيطر على مجريات المباراة ويحقق فوزه الأول في تاريخه على نادي القرن في إفريقيا.

وشهدت المباراة أعمال شغب من قبل جماهير الفريق التنزاني التي قذفت لاعبي الأهلي بزجاجات المياه ليضطر حكم المباراة الإثيوبي لإيقاف المباراة لبعض الوقت.

وباتت مهمة الأهلي صعبة بعض الشيء في بلوغ دور الـ16 حيث لا بديل أمامه سوي الفوز بفارق هدفين على الأقل في لقاء العودة الذي سيقام بملعب عثمان أحمد عثمان بالعاصمة المصرية القاهرة في التاسع من مارس المقبل، إذا أراد تفادي الخروج المبكر من البطولة التي يحمل الرقم القياسي في الفوز بلقبها (ثماني مرات).

الترجي يضع قدما في دور الـ16

وفي العاصمة الكينية نيروبي، وضع الترجي التونسي قدما في دور 16 بعدما حقق فوزا ثمينا 3- 2 على مضيفه جورماهيا الكيني، اليوم السبت، أيضا في ذهاب دور الـ32 لدوري الأبطال.

وتقدم جورماهيا أولا عن طريق لاعبه دانييل في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل أحمد العكايشي للترجي في الدقيقة 27 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وواصل الترجي محاولاته الهجومية في الشوط الثاني ليضيف مهاجمه الكاميروني يانيك نيانغ الهدف الثاني للفريق التونسي في الدقيقة 64 قبل أن يتعادل ماهيا لجورماهيا في الدقيقة 78.

وفي الوقت الذي تهيأ فيه الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 فاجأ هيثم الحويني الجميع بإحرازه الهدف الثالث للترجي في الدقيقة الأخيرة.

واصبحت مهمة الترجي سهلة للغاية، حيث يكفيه التعادل في لقاء الإياب الذي سيقام بتونس في الثامن من مارس الجاري للتأهل إلى دور الـ16.

الزمالك يسافر إلى أنغولا مع أفضلية هدف يتيم



حقق الزمالك فوزا صعبا على الوافد الجديد كابوسكورب الانغولي 1-صفر، اليوم السبت، في أنجولا، فى المباراة التى اقيمت بينهما مساء اليوم بملعب استاد القاهرة فى ذهاب الدور الاول من مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل محمود فتح الله (56) هدف المباراة التي شهدت قبل انطلاقها مطاردة قوات الامن لعدد من جمهور الزمالك "وايت نايتس" الذي حاول اقتحام الملعب اعتراضا على قرار الامن باقامة المباراة بدون جمهور على خلفية اعمال الشغب التى وقعت عقب مباراة الاهلي والصفاقسي التونسي في كأس السوبر الافريقية.

وستقام مباراة الاياب في السابع من الشهر الحالي.

وبدأت المباراة بضغط هجومي من لاعبى الزمالك سعيا لاحراز هدف مبكر يريح الاعصاب المتوترة من احداث الشغب خارج الملعب، وقد شهدت الدقائق الاولى عدة محاولات هجومية عن طريق لاعب الوسط حازم امام، واختراقات محمد ابراهيم من العمق، الا ان التكتل الدفاعي للاعبى كابوسكورب حال دون الخطورة على مرمى فريقهم.

وفي الدقيقة 15 اهدر عمر جابر فرصة هدف بعدما راوغ مدافع كابوسكورب وانفرد بالمرمى الا انه سدد بجوار القائم الايسر للحارس.

واجرى المدير الفنى للزمالك احمد حسام "ميدو" تغييرا اضطراريا في الدقيقة 20 بنزول المدافع ياسر ابراهيم بدلا من صلاح سليمان المصاب.

ومرت الدقائق دون جديد الى ان جاءت الدقيقة 33 حين نجح الحارس الانغولي في التصدي لتسديدة محمد ابراهيم واخرجها الى ركنية بصعوبة.

مع بداية الشوط الثاني، اجرى ميدو التغيير الثاني في الدقيقة 51 بنزول المهاجم احمد على بدلا من عمر جابر سعيا لتحقيق كثافة عددية في الخط الامامي في مواجهة التكتل الدفاعى للضيوف.

واسفر الضغط الهجومي للاعبي الزمالك عن افتتاح التسجيل عبر المدافع محمود فتح الله في الدقيقة 56، مستغلا عرضية من محمد ابراهيم فارتقى عاليا ولعب الكرة برأسه على يسار الحارس.

واجرى ميدو اخر تغيرات فريقه في الدقيقة 67 بنزول مصطفى فتحى بدلا من محمد ابراهيم.

وفي الدقيقة 74 اهدر حازم امام فرصة تعزيز تقدم فريقه بعدما تلقى تمريرة احمد جعفر وانفرد على اثرها بالمرمى الا انه سدد بجوار القائم الايمن.



