الصالح: العنزي لم يلتزم بالمواعيد "مرتين"

أكد مدير المنتخب السعودي الاول لكرة القدم زكي الصالح عقب تدريب اليوم، الذي انطلق بعد صلاة المغرب، أن الحارس عبدالله العنزي لم يلتزم مرتين بالمواعيد التي حددها هو نفسه سابقا للدخول في المعسكر، وهو ما جعل المدرب يطلب حارسا آخر؛ لأن مدة المعسكر قصيرة ولا تحتمل التأخير.. وشدد الصالح على أن النصر أبلغهم بوصول اللاعب من لندن، حيث كان يقضي إجازة قصيرة هناك، ولكن الكسار كان قد انضم فعلا للمنتخب حينها.



وحول العقوبة التي يمكن أن توقع على اللاعب قال الصالح: "نحن سنرفع تقريرا لاتحاد القدم بكل ما حدث وهو المخول باتخاذ القرار".



وكشفت مصادر لـ"العربية.نت" أن المشكلة بدأت عندما منح النصر إجازة للاعبيه بعد مباراة الهلال لمدة خمسة أيام، وسافر العنزي الى لندن، السبت الماضي، فيما أعلنت أسماء المنتخب الاثنين، وهو ما تسبب في عدم وصول اللاعب في الوقت المناسب.



وكان مدرب المنتخب السعودي الاول لكرة القدم خوان لوبيز قد قرر استبدال حارس المرمى عبدالله العنزي بالحارس أحمد الكسار؛ بسبب عدم حضوره لمعسكر المنتخب الأول لكرة القدم في الوقت المحدد، والذي انطلق أمس في الدمام استعدادا لمواجهة اندونيسيا في ختام مشاركات المنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة لأمم آسيا ٢٠١٥.