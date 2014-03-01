المغربي تاعرابت: أريد أن أكون "ميسي ميلان"

يحلم لاعب الوسط الدولي المغربي عادل تاعرابت بالسير على خطى النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، والتحوّل إلى اللاعب رقم واحد في فريقه الجديد ميلان الإيطالي، بعدما انتقل إلى صفوفه مؤخراً على سبيل الإعارة قادماً من كوينز بارك رينجرز الإنجليزي.

وأجرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية الشهيرة مقابلة مع تاعرابت، أكد فيها إنه يتمنى أن يصبح نجماً ملهماً بالنسبة لميلان، على غرار ما يفعل ميسي مع برشلونة في السنوات الأخيرة.

وأضاف اللاعب المغربي: "حلم بأن أصبح ميسي ميلان، ميسي وكريستيانو رونالدو ملهمان بالنسبة لي، لست في مستواهما بعد، لكن هدفي أن أحقق ذلك، وما زال علي إثبات نفسي لكني أؤمن بقدراتي".

وأكد تاعرابت أنه غير متفاجئ بأدائه الجيد مع ميلان منذ انضمامه إليه، مشدداً على أن ما زال في جعبته الكثير ليقدمه للفريق في ظل الثقة التي يحظى بها من المدرب الهولندي كلارنس سيدورف، الذي أصدر على ضمه في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

واعتبر اللاعب المشاكس أن تواجده في ميلان فرصة ذهبية لطالما تمنى تحقيقها، وقال إنه يريد التمسك بتلك الفرصة، وتعويض السنوات الأربع الأخيرة التي أخفق خلالها بترك بصمة واضحة في الملاعب الإنجليزية.

ويقدّم تاعرابت أداء مميزاً مع ميلان وسجل هدفين مع الفريق في الدوري لحد الآن، واستطاع حجز مكان ثابت لنفسه في تشكيلة الفريق المدجج بالنجوم، ودفع ذلك إدارة النادي للتفكير جدياً في الحصول على خدمات اللاعب بصفقة رسمية، بدلاً من عقد الإعارة الذي يلعب به.