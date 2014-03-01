برشلونة والأهلي ..هناك فرق!

حالة ¢ الاستموات ¢ الغريبة التي يواجه بها مجلس ادارة النادي الاهلي القوانين واللوائح الرياضية الجديدة منذ أيام حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة وحتي الآن تفتح المجال للعديد من التكهنات والاستنتاجات وعلامات الاستفهام التي حتما لن تكون في صالح حسن حمدي رئيس النادي ورفاقه.

فرغم التصريحات المتتالية لاعضاء المجلس بانهم متطوعون وانهم لايسعون لمناصب بقدرمايسعون لوضع لوائح تتناسب مع النادي وتاريخه. الا ان حالة اللجوء للجهات الخارجية والاستقواء بالاولمبية الدولية والفيفا يدعو للدهشة ويؤكد ان هناك أمورا ما. تجعل هذا المجلس يتمسك بمقاعده لآخر نفس.

ولأن البعض يراها معركة بين أكبر نادي في مصر ووزارة الرياضة ولابد فيها من منتصر. فقد خرج علينا خالد الدرندلي عضو مجلس الادارة ليؤكد أن لائحة الاهلي يجب ان تكون مثل نادي برشلونة الاسباني للتشابه الكبير بين الناديين سواء في عدد الاعضاء او المشجعين أو عدد اللعبات التي تمارس في كل منهما.

هذا التشبيه الدرندلي. وحده يفتح زخم النقاش حول انتفاء أوجه الشبه بين برشلونة الذي يتعامل كل من فيه بداية من عامل غرفة خلع الملابس وحارس الامن ونهاية برئيس النادي داخل منظومة احترافية كاملة تغني عن الجدل وبين الاهلي الذي به فريق كرة قدم يقال انه للمحترفين بينما من يدير النادي مجموعة من الهواة المتطوعين.!.

العجيب ان بعض اعضاء مجلس ادارة الاهلي الذين اكدوا ان البقاء لايعنيهم كثيرا كانوا يتحركون في عدة اتجاهات بحثا عن ¢حلحلة¢ لبند الثمان سنوات أملا في الاستمرار وهذا ماوضح منذ ايام حسن صقر الذي اصر علي تنفيذ هذا البند وتبعه في ذلك العامري فاروق وزير الرياضة السابق ثم طاهر ابو زيد الوزير الحالي.

حالة الاستماته فتحت ابواب التكهن بين ماهو حقيقي وماهو غير ذلك.. وقد زادت التكهنات بعد ارسال خطاب من الفيفا قيل انه ¢ مضروب ¢ وقيل ان ابو ريده وراء ارساله لصداقته بحسن حمدي كما قيل ايضا ان مصطفي مراد فهمي رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الدولي هو الذي وجهه وقيل ايضا ان خالد مرتجي هو مهندس حملة الرفض الفيفاوية من الاساس. ومازاد من هذه التكهنات ان الفيفا لايتعامل مع الاندية الا عن طريق اتحادات بلدانها أي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لادخل له بانتخابات ناد من الاندية وألا كان لاتحاد البلياردو الدولي والتنس الدولي والشطرنج الدولي حق الغاء الانتخابات في اي ناد هو الاخر.. ¢اشمعني¢ الفيفا..!!

ومن الاستنتاجات ايضا ان الاهلي استخدم كل رجاله في المناصب الدولية فلجأوا الي حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد للتأثير علي وزارة الرياضة.

وهناك وضع آخر لايدخل ضمن التكهنات لانه حقيقة واقعة تتمثل في دخول الاخ خالد زين رئيس اللجنة الاولمبية في المعركة بمنطق ¢ فيها لاخفيها ¢ وكوّن لجنة خمسينية لوضع قانون الرياضة. ولاأدري أين هوعندما كان في ذات اللجنة وتغيرت القوانين اكثر من مرة ولماذا لم ينبس بكلمة حينذاك؟.. ثم ان لجنته تتكون من رؤساء اتحادات وليس اندية وكل ماتفعله منذ عهدناها هي الحصول من الدولة علي الدعم وتقوم بتوزيعه بحسابات يعرفها زين قبل غيره.

عموما من لم يرحل باللوائح سيرحل بغيرها.. تعددت الاسباب والرحيل واحد.

حسابات

اتجهت نجو السوق.. ابتاعت بعض الخضروات ثم وقفت تحدث نفسها.. كم سيبقي معها من مال بقية أيام الشهر.. ظلت تهذي بكلمات غير مفهومة..خمسة في ستة علي ثلاثين في عشرة.. يووووووه ربنا يستر.!.

نقلاً عن "الكورة والملاعب" المصرية