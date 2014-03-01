برشلونة وريال مدريد يتنافسان على حارس "سيلتك"

جذب إعلان الحارس الإنجليزي العملاق فريزر فورستر نيته ترك فريقه الحالي سيلتك الاسكتلندي، اهتمام المسؤولين في ناديي برشلونة وريال مدريد، وأشارت العديد من الصحف البريطانية إلى رغبة الناديين في ضم الحارس العملاق في الفترة القادمة.

وذكرت صحيفة "ميرور" أن فورستر يفكر في ترك سلتيك والبحث عن تجربة جديدة مع نادٍ أكبر في أوروبا، مؤكدة أن معركة محتملة قد تنشب في الصيف المقبل بين أندية أوروبية عدة للظفر بخدمات اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة وريال مدريد من أبرز الأندية الراغبة بضم الحارس البالغ من العمر 25 عاماً ويزيد طوله عن المترين، كما أبدى كل من يوفنتوس وميلان الإيطاليين اهتمامهما بالحارس المتألق.

وطبقاً لصحيفة بريطانية أخرى هي "ذا صن" فإن برشلونة يرى في فورستر حارس المستقبل في ظل القدرات الهائلة التي يتميز بها، رغم أن النادي أوشك على ضم الحارس الألماني تير شتيغن ليدافع عن ألوانه اعتباراً من الموسم المقبل خلفاً لفيكتور فالديز.

كما أن ريال مدريد بحسب الصحيفة مهتم بضم حارس سيلتك، لتعويض الرحيل المحتمل للحارس الدولي الإسباني إيكر كاسياس عقب نهاية الموسم الحالي، علماً أن مدرب الفريق الإيطالي كارلو أنشيلوتي يعتمد على دييغو لوبيز في حراسة المرمى.

وعلى الطرف الآخر، يريد يوفنتوس إيجاد بديل لحارسه المخضرم جانليويغي بوفون البالغ من العمر 36 عاماً، والذي قد يعلن اعتزاله قريباً، وهو ما يسري على ميلان الباحث عن بديل للحارس كريستيان أبياتي الذي يبلغ من العمر 36 عاماً أيضاً.

ورجّحت العديد من وسائل الإعلام الإنجليزية اعتماد روي هودجسون مدرب "الأسود الثلاثة" على فورستر لحراسة عرين المنتخب في بطولة كأس العالم القادمة، نظراً لتراجع مستوى الحارس الأساسي جو هارت، مع فريقه مانشستر سيتي.