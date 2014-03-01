تشلسي يبتعد في الصدارة بفضل شورله وستوك يسقط أرسنال

ابتعد تشلسي في الصدارة بعد فوزه على مضيفه وجاره فولهام متذيل الترتيب 3-1، مستفيدا من الخدمة التي قدمها له ستوك سيتي بفوزه على ارسنال 1-صفر، اليوم السبت، في المرحلة 28 من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

ومرة اخرى كان لعب لاعبو الوسط دور المنقذ بالنسبة لتشلسي اذ تعملق الالماني اندري شورله بتسجيله الاهداف الثلاثة لفريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو الذي يعاني حتى الان من ضعف شهية مهاجميه الثلاثة الاسباني فرناندو توريس والكاميروني صامويل ايتو والسنغالي دمبا با الذين سجلوا مجتمعين ما مجموعه 11 هدفا فقط.

وبدأ مورينهو اللقاء باشراك توريس وحيدا في خط المقدمة بعد الهدف الثمين الذي سجله الاسباني في منتصف الاسبوع على ارض غلطة سراي التركي (1-1) في ذهاب الدور الثاني من مسابقة دوري ابطال اوروبا، فيما دخل با في الثواني الاخيرة وغاب ايتو عن التشكيلة باكملها.

وانتظر تشلسي حتى الشوط الثاني لكي يحسم اللقاء بفضل ثلاثية سريعة لشورله الذي سجل اهدافه الثلاثة في حوالي ربع ساعة، الاول في الدقيقة 52 بعد تمريرة بينية من البلجيكي المتألق ادين هازار الذي كان مهندس الهدف الثاني لزميله الالماني في الدقيقة 65، فيما ساهم توريس بالهدف الثالث الذي جاء في الدقيقة 69 قبل ان يقلص الهولندي جوني هيتينغا الفارق لاصحاب الارض في الدقيقة 74 اثر ركلة ركنية من دارن بنت.

وفي ظل غياب مانشستر سيتي عن هذه المرحلة بسبب انشغاله، غدا الأحد، بنهائي كأس الرابطة ضد سندرلاند، استغل تشلسي الفرصة لكي يبتعد عنه بفارق 6 نقاط مستغلا تفوقه على جاره الجريح فولهام الذي سقط على ارضه امام الـ"بلوز" للمرة الثامنة على التوالي.

كما استفاد تشلسي من الخدمة التي قدمها له ستوك سيتي على ملعب "بريتانيا ستاديوم" باسقاطه ارسنال لكي يبتعد عن "المدفعجية" بفارق اربع نقاط، علما بان الفريقين اللندنيين خاضا مباراتين اكثر من منافسهما مانشستر سيتي.

ستوك سيتي يسقط أرسنال

وتواصلت عقدة ارسنال على ملعب "بريتانيا ستاديوم" حيث لم يذق طعم الانتصار في زياراته السادسة على التوالي وقد مني بهزيمته الخامسة هذا الموسم بسبب الهدية التي قدمها مدافعه الفرنسي لوران كوسييلني لاصحاب الارض، بعد ان منحهم ركلة جزاء في وقت صعب من المباراة بلمسه الكرة بيده داخل المنطقة، فانبرى لها جوناثان وولترز بنجاح (76) في لقاء شارك فيه الالماني مسعود اوزيل خلال الشوط الثاني (دخل في الدقيقة 66 بدلا من مواطنه لوكاس بودولسكي).

وكان المدرب الفرنسي ارسين فينغر استبعد اوزيل عن مباراة المرحلة السابقة امام سندرلاند (4-1) اثر الانتقادات التي واجهها لاعب فيردر بريمن وريال مدريد الاسباني السابق بسبب اهداره ركلة جزاء ضد بايرن ميونيخ الالماني في ذهاب الدور الثاني من مسابقة دوري ابطال اوروبا في مباراة خسرها فريقه على ارضه صفر-2 في 19 الشهر الحالي.

إيفرتون يتغلب على وست هام يونايتد

وعلى ملعب "غوديسون بارك"، جدد ايفرتون الموعد مع الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين السابقتين (خسر امام توتنهام وتشلسي صفر-1 ولم يحقق سوى فوز واحد في مبارياته الخمس السابقة)، وذلك بتغلبه على ضيفه وست هام يونايتد بصعوبة بهدف سجله البلجيكي روميلو لوكاكو، المعار اليه من تشلسي، في الدقيقة 81.

نيوكاسل يهزم هال سيتي

وتغلب نيوكاسل يونايتد على مضيفه هال سيتي باربعة اهداف للفرنسيين موسى سيسوكو (10 و55) ولويك ريمي (42) والهولندي فورنون انيتا (3+90)، مقابل هدف لكورتيس ديفيس (46).



ويلعب لاحقا ساوثمبتون مع ليفربول.