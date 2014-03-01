عضة سواريز وقلب فيرغسون..!

العرب تقول: «الخيل الأصيل تلحق أخيراً» والمثل الإنجليزي يقول: «من يضحك أخيراً يضحك كثيراً»

وفي الملاعب الأوروبية تحولت سيطرة الفرق الكبرى إلى منافسة رباعية أو ثلاثية على نيل لقب الدوري، والاستثناء الوحيد كان يوفنتوس الإيطالي الذي يتمثل بالجمايكي «يوسين بولت» أمام زملائه في سباق الـ١٠٠ متر، ففرقة كونتي لا تجد مزاحمة حقيقية من روما الثاني الذي يبتعد عنه بتسع نقاط، بينما غاب ثنائي الميلان من فرق الصدارة بسبب عشوائية العمل والصفقات المجانية التي يلهث خلفها غالياني والأندونيسي توهير.

أما في إسبانيا فتحولت ليغا «توم وجيري» اللذين يتمثلان في فريقي برشلونة وريال مدريد إلى دخول شريك حقيقي هو أتلتيكو مدريد على رغم ثلاثية أوسوسونا الأخيرة.

المدرب سيموني والهداف كوستا أشعلا المركبة لطاقتها القصوى للحاق بالثنائي اللذين فرضا سيطرتهما على الدوري منذ آخر فوز لفالنسيا في موسم ٢٠٠٣.

وما فعله «الميرنغي» بخطف الصدارة وتذليل فارق الـ٧ نقاط قبل جولات سابقة لا يعني أنه كسب المعركة، فربما يكون لكوستا وميسي وزملائهما كلمه على رغم تواضع دفاع «البلوغرانا».

وفي «البريمييرليغ» حضرت الإثارة على رغم سطحية المدرب الأسكتلندي لمانشستر يونايتد ديفيد مويس الذي تراجع بفريقه إلى المرتبة السادسة خلف توتنهام وتشيلسي وأرسنال وليفربول مان سيتي.

وربما يكون عبء تعويض السير أليكس فيرغسون ثقيلاً جداً عليه بعد (٢٨) عاماً متواصلة مع المان، فسلمه لمويس وهو حامل اللقب.

فيما أكد الـ«سبشل ون» جوزيه مورينيو أنه صاحب العصا السحرية كالأرض التي تحمل النفط الذي يتشارك به مع المالك الروسي إبراهيمفوتش، فأينما يحل تحضر البركة والبطولات على رغم تخليه عن الإسباني المجمد ماتا والذي كان أفضل لاعبي الفريق في الموسم الماضي، لكنه يعول على النجم البلجيكي هازارد، ويجد منافسة شرسة من مانشستر سيتي فريق الشيخ منصور بن زايد وقائد «الأوركسترا» التشيلي مانويل بيلغريني الذي يتسلح بأغويرو ونيغريدو والبوسني دزيكو وخلفهم العائد سمير نصري وديفيد سيلفا وخبرة الأفريقي يايا توريه، لكني أخشى عليهم من حماقات الأرجنتيني ديميكيلس.

ولا أنسى ليفر جيرارد والأوروغوياني العبقري ومنجم المتعة والأهداف لويس سواريز، فإذا كان الناتج المحلي للأوروغواي في آخر إحصاء هو ٥٢ بليون دولار فإن نصفها يمثله سواريز.

إذ عاد ليفربول بدعم جماهيره - والتي فعلاً تعني «لن تسير وحيداً - إلى المنافسة من الباب الكبير بعد خماسيته في شباك البولندي تشيزني حارس (الغنرز).

وقبل ختام الدوريات الأوربية بـ١١ أسبوعاً هل يفعلها الليفر والأتلتيكو؟! إذ يبتعد الأول عن تشيلسي المتصدر بأربع نقاط، والآخر يتساوى مع فريق تاتا بفارق ثلاث نقاط عن فريق الإيطالي أنشيلوتي.

التاريخ القريب يشهد على أحداث «دراماتيكية» حولت مسار اللقب في الأمتار الأخيرة، وكان آخرها عندما انتصر مان سيتي على المان يونايتد في آخر دقيقة من موسم ٢٠١١ بفضل تسديدة أغويرو في قلب فيرغسون العجوز الذي لا يتحمل هكذا صدمات فرحل في الموسم التالي ليستمتع بشواطئ ميامي برفقة زوجته.

وفي «الليغا» ٢٠٠٦ خطف الفريق «الملكي» اللقب من أمام أعين البرشا في الجولة الأخيرة عندما حول تأخر الشوط الأول أمام مايوركا بهدف فرناندو فاريلا إلى ثلاثية كان بطلها الإسباني رييس والمالي ديارا على رغم خماسية البرشا أمام خيمناستيكا، وكل ذلك حدث بسبب تعادله قبل جولتين أمام ريال بيتيس بهدف لمثله، وعلى رغم تعادلهما بالنقاط فإن فارق المواجهات المباشرة جيّر الدرع لفرقة العاصمة.

فهل تحمل الأسابيع القريبة معها صورة الأبطال أم يصدق توقع الفرنسي آرسين فينغر للدوري الإنكليري بالانتظار إلى الجولة الأخيرة لحسم اللقب؟ وهل (يعض) سواريز على اللقب كما فعل مايك تايسون أمام هوليفيلد ويحصد الفوز بالضربة القاضية؟

نقلاً عن "الحياة" السعودية