علي الحبسي.. سائق حافلة في إنجلترا

فاجأ الحارس الدولي العماني علي الحبسي متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بنشر صورة له وهو يقود حافلة فريقه ويغان أثلتيك الإنجليزي، قبل مباراته الهامة أمام نوتنغهام فورست في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وظهر الحبسي في الصورة جالساً على كرسي قيادة الحافلة الخاصة بالفريق، وأرفق معها تعليقاً كتب فيه: "اليوم قررت أن ألعب دور السائق وأحمل فريقي إلى مدينة نوتنغهام".

وأثارت الصورة اهتمام العديد من وسائل الإعلام الإنجليزية التي أشادت بروح المرح التي يتمتع بها النجم العماني الذي أضحى أحد أبرز اللاعبين العرب الذين تألقوا في الدوري الإنجليزي خلال العقد المنصرم.

كما نالت صورة الحبسي الكثير من التعليقات من متابعيه، سواء من الجماهير العربية، أو المشجعين الأجانب الذين يتابعون حساب اللاعب العماني، الذي يدافع عن ألوان ويغان منذ عام 2010.

ويحتل ويغان أثلتيك المركز السابع في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بفارق كبير عن المتصدر ليستر سيتي ومطارده المباشر بيرنلي، ما يقلص من حظوظه في العودة للدوري الممتاز خلال الموسم المقبل.



