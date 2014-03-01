غوارديولا: عفواً غوتزه .. ميسي لا يقارن بأحد

رفض المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، الإسباني بيب غوارديولا، مقارنة لاعب فريقه الألماني، ماريو غوتزه، بمهاجم نادي برشلونة الإسباني، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي أشرف عليه حينما كان يتولى الإدارة الفنية لفريق "البلاوغرانا".

وأشاد المدرب الإسباني- في المؤتمر الصحافي الذي عُقد مساء اليوم عشية مباراة الفريق البافاري أمام شالكة لحساب الجولة الـ23 من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم- بالإمكانات الفنية التي يتمتع بها صانع ألعاب الفريق، ماريو غوتزه.

إلا أنّه قد تجنب مقارنته بمهاجم نادي برشلونة الإسباني، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، مُشيراً إلى أنّ اللاعب الأرجنتيني من كوكب آخر، ولا يمكن مقارنته بأي لاعب آخر؛ لأنه اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم.

وأشار المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، إلى أنّ "غوتزه" قد تطور كثيراً منذ قدومه إلى "بايرن ميونخ" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من صفوف بروسيا دورتموند.

كما أعرب المدرب الإسباني عن أمله في عودة نجم فريقه، الدولي الفرنسي فرانك ريبيري، إلى الملاعب بأسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أنّ الفريق في أمس الحاجة له فيما تبقى من مباريات الموسم الجاري.

وحول مواجهة "شالكة" المرتقبة، أّكّد "غوارديولا" بأنّ فريق "الرويال بلوز" لن يتأثر بالخسارة الثقيلة التي تلقاها من نادي ريال مدريد الاسباني في الدور الثاني لبطولة دوري أبطال أوروبا، مُشيراً إلى أنّ أجواء بطولة "البوندسليغا" تتسم بطابع خاص.