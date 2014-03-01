لابورتا.. يخطط للإطاحة بإدارة برشلونة

تراود أحلام العودة لرئاسة نادي برشلونة، خوان لابورتا، الذي كان الرجل الأول في النادي الكاتالوني بين عامي 2003 و2010، وتحققت في حقبته "الذهبية" العديد من الانجازات التاريخية التي لا يمكن أن تنسى، حينما كان بيب غوارديولا مدرباً للفريق.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من برشلونة، فإن لابورتا ما زال يدرس خياراته فيما يتعلق بالمشاركة في الانتخابات القادمة للنادي، والتي لم يُحدد موعدها بعد، وسط دعوات لتقديمها بعد استقالة ساندرو روسيل من رئاسة النادي مؤخراً.

وقالت الصحيفة إن لابورتا يرغب بالعودة لرئاسة النادي مرة أخرى، لكنه لم يحسم أمره بعد في هذا الشأن، مؤكدة أن ما يشجعه على خوض غمار الانتخابات هو الشعبية الكبيرة التي يحظى بها داخل النادي بعد الانجازات التي تحققت في حقبته.

وكان لابورتا دعا في وقت سابق لتقديم موعد إجراء انتخابات نادي برشلونة في أعقاب استقالة روسيل، علماً بأن جوسيب ماريا بارتوميو الذي خلف روسيل سيظل رئيساً حتى عام 2016، إلا إذا نجحت ضغوطات لابورتا في تقديم موعدها إلى العام الحالي أو 2015.

ولم يتوقف لابورتا طوال السنوات الماضية في توجيه انتقادات لاذعة لإدارة النادي الحالية، وقال العام الماضي إنها دمّرت كل ما بناه خلال فترة رئاسته للنادي، وأضرت بسمعة النادي من خلال سلسلة من القرارات والتصرفات مثل التعاقد مع مؤسسة قطر، والسماح لمدرب الفريق السابق بيب غوارديولا بالرحيل.

يذكر أن روسيل انتُخب رئيساً لبرشلونة عام 2010 بعد انتخابات تاريخية حصد فيها أعلى نسبة من الأصوات في تاريخ انتخابات النادي الكاتالوني، متفوقاً على لابورتا، علماً بأنه كان نائباً له، قبل أن تدب الخلافات بين الرجلين.