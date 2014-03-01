نادي النصر: ظروف الطيران أبعدت العنزي عن الأخضر

أكدت إدارة نادي النصر السعودي في بيان رسمي، أن تأخر الحارس عبدالله العنزي عن الالتحاق بمعسكر المنتخب السعودي يعود بسبب ظروف الطيران، إذ كان اللاعب يقضي إجازته التي منحت له من قبل إدارة ناديه بعد مباراة الهلال الماضية في لندن.



وأشارت الإدارة النصراوية في بيانها إلى أن اللاعب غادر الرياض، السبت الماضي، للتمتع بإجازته في لندن، وفي يوم الاثنين، أعلنت تشكيلة المنتخب وهو ما دعاها للسعي من أجل عودته للسعودية، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على حجز لعودته إلى الرياض إلا عبر خط سير تكون محطته الأخيرة بالرياض فجر الجمعة الماضي.



وأوضحت إدارة النصر أنها أبلغت إدارة المنتخب السعودي بذلك، ولكن حدث تأخير على الرحلة خارج عن إرادة الجميع لمدة أربع ساعات، حيث وصلت الرحلة الساعة الثامنة صباح الجمعة، وقد قام مدير عام كرة القدم بإبلاغ إدارة المنتخب بتأخر وصوله، لكنهم طلبوا منه عدم الالتحاق بالمعسكر كما ورد في البيان.



وأكدت إدارة النادي في بيانها أن اللاعب أبدى أسفه الشديد لعدم تمكنه من الانضمام للمنتخب بسبب ظروف الطيران الخارجة عن إرادته، مؤكداً على أنه سعيد بسب اختياره للمنتخب، وأنه بذل قصارى جهده من أجل العودة في الوقت المحدد لدخول المعسكر لكن ظروف الطيران حالة دون ذلك.

