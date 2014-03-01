نجم برشلونة الجديد.. يعشق ريال مدريد

ذكرت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن الموهبة الكرواتية الشابة ألين خليلوفيتش صانع ألعاب فريق دينامو زغرب الكرواتي والذي سينتقل إلى صفوف برشلونة الإسباني بداية من الموسم المقبل، كان من عشاق نادي ريال مدريد الإسباني منذ الصغر.

ونشرت الصحيفة المدريدية صورة للاعب البالغ من العمر 17 عاماً والذي يطلق عليه "ميسي كرواتيا"، أظهرت من خلالها وشما على معصم اللاعب كتب فيه عبارة "هلا مدريد" الشهيرة والخاصة بالنادي الملكي.

من جهتها نفت صحيفة "سبورت" الكاتالونية "مزاعم" الصحيفة المدريدية وأكدت أن اللاعب الكرواتي لا يوجد لديه أصلاً وشم على المعصم، مستندة بذلك لآخر صور نشرها خليلوفيتش عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" وظهر من خلالها برفقة أحد زملائه في الفريق الكرواتي وكان خالياً من أي وشم.

يذكر أن اللاعب الكرواتي أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، عن انتقاله إلى صفوف نادي برشلونة، اعتباراً من الموسم المقبل، على الرغم من عدم الإعلان بشكل رسمي من قبل ناديه والنادي الإسباني.

ونشر خليلوفيتش عبر حسابه صورة لشعار نادي دينامو زغرب وأخرى لشعار نادي برشلونة، وكتب قائلا: "أشكر نادي دينامو زغرب على كل شيء، لقد كان فريقي الأول وحبي الأكبر، لكن الآن حان وقت الانتقال إلى برشلونة".