إدارة المنتخب السعودي تحول ملف العنزي لاتحاد القدم

رفعت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم تقريرها للأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم حول استبعاد الحارس عبدالله العنزي لعدم وصوله في الوقت المحدد لمعسكر المنتخب الإعدادي لمباراة إندونيسيا الأخيرة في التصفيات المؤهلة لأمم آسيا 2015.

ولم تتضح الصورة حول ما كتب في التقرير، بيد أن مدير المنتخب سلمان القريني أكد على أنه لا يوجد في اللوائح نص يعاقب اللاعب الذي لا يحضر للمعسكر بالإيقاف، كاشفاً أن الجهة التي ستصدر العقوبة هي لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

من جانب آخر غادر اللاعب سالم الدوسري تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الراكة وشعر الدوسري بالإرهاق، مما أجبر الجهاز الطبي بالمنتخب على منحه راحة عن بقية التدريب للاطمئنان على سلامته.

وسيخوض المنتخب السعودي مساء الأحد لقاء وديا أمام فريق النهضة على استاد الأمير سعود بن جلوي بالراكه عند الساعة السابعة مساء وستكون أشبه بالمناورة، وستكون مغلقة عن الإعلام والجمهور.

من جانب آخر أكد المهاجم ناصر الشمراني أنهم في المنتخب السعودي لن يكتفوا بتصدر المجموعة فقط.. مشدداً على أن طموحهم: "هو تعزيز الصدارة والمواصلة على تقديم الأفضل والفوز في اللقاء المقبل".. فيما قال المدافع عمر هوساوي إنهم يخططون كلاعبين لإعادة: "هيبة الكرة السعودية ومواصلة الانتصارات".. حتى ولو كانوا ضمنوا فعلا بطاقة التأهل والصدارة، وتابع: "يهمنا أن نتفوق في كل مباراة نلعبها".