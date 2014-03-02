تغريم مدرب نيوكاسل لاعتدائه على لاعب هال سيتي

غرم نادي نيوكاسل مدرب فريقه الن باردو لاعتدائه على لاعب هال سيتي ديفيد ميلر في مباراة الفريقين، البارحة، ضمن المرحلة 28 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وفاز نيوكاسل بسهولة 4-1 في المباراة التي شهدت اعتداء باردو على ميلر.

واعتذر باردو (52 عاما) بسرعة عن تصرفه، لكن ذلك لم يمنع نادي نيوكاسل من فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 الف جنيه استرليني (نحو 3ر121 الف يورو)، مع توجيه انذار رسمي اليه.

وجاء في بيان للنادي: "الن قبل الانذار والغرامة المادية من النادي بعد تصرفه في المباراة"، مضيفا "ان نيوكاسل يشعر بخيبة كبيرة من تصرف باردو".

وسيخضع باردو الى تحقيقات من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أيضا برغم اعتذاره عما فعله.