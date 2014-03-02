رونالدو يفسد فرحة أتلتيكو.. ويبقي الريال في الصدارة

المصدر: مدريد - د ب أ

أنقذ الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد من فخ الهزيمة على ملعب مضيفه أتلتيكو مدريد، وقاده للتعادل بهدفين لمثلهما، اليوم الأحد، في مباراة مثيرة بالمرحلة 26 من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وحافظ النادي الملكي على موقعه في الصدارة برصيد 64 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام أتلتيكو، وأربع نقاط أمام برشلونة الذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع ضيفه الميريا.

وتقدم المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بهدف للريال في الدقيقة الثالثة ثم تعادل خورخي كوكي لأتلتيكو في الدقيقة 27 .

وأضاف جابي فرنانديز الهدف الثاني لأتلتيكو في نهاية الشوط الأول، ولكن قبل ثمان دقائق من نهاية المباراة خطف رونالدو هدف التعادل القاتل لريال مدريد.

واتسمت المباراة بالندية والاثارة منذ البداية وحتى النهاية، وأضاع لاعبو الفريقين أكثر من عشرة فرص محققة للتسجيل.

وجاءت المباراة بعد هزيمتين متتاليتين لأتلتيكو أمام الريال حيث خسر أمامه صفر- 3 على استاد "سانتياغو برنابيو" ثم صفر-2 على استاد "فيسنتي كالديرون" في الدور قبل النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا.

وفاز أتلتيكو على الريال بهدف نظيف في عقر داره ذهابا بالليغا، حيث التقى الفريقان باستاد "سانتياغو برنابيو" في سبتمبر الماضي.

وافتقد أتلتيكو في هذه المباراة جهود لاعبيه تياغو وخافيير مانكيو للإصابات، وتخلو قائمة الفريقين من الإيقافات، حيث عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو للمشاركة مع الريال في مباريات الدوري بعد انتهاء إيقافه ثلاث مباريات.

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم برصيد 24 هدفا بفارق هدفين أمام دييغو كوستا مهاجم أتلتيكو.