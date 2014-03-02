ضحكات فارفان مع بيتزارو تثير عاصفة من الانتقادات

أثارت ضحكات البيروفي جيفرسون فارفان مع زميله بالمنتخب كلاوديو بيتزارو عقب الهزيمة الثقيلة لشالكه بخمسة أهداف مقابل هدف واحد امام بايرن ميونيخ في ملعب اليانز ارينا انتقادات واسعة في ألمانيا.

وسقط شالكه على ملعب مضيفه بايرن ميونيخ بخمسة أهداف لهدف، امس السبت، ضمن فاعليات الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

وتحت عنوان "الحدث الأكثر خزيا لشالكه" قامت صحيفة "بيلد" بعرض صورة لفارفان مع بيتزارو ورافينيا.

و أشارت الصحيفة الى أنه عقب نهاية المباراة انطلق لا عبو شالكه مباشرة لغرف خلع الملابس، بينما حرص فارفان على تحية أصدقائه في الفريق المنافس.

وجاءت الهزيمة الساحقة لشالكه بعد ثلاثة أيام فقط من هزيمتهم امام ريال مدريد الاسباني في دوري ابطال اوروبا بستة أهداف مقابل هدف واحد.

و في تعليق له قال المدير الفني لفريق شالكه ينز كيلر انه لا يرى أن الضحك بعد هذه النتيجة امر جيد، وإنه لا يعرف ماذا كان الحديث الذى دار بين اللاعبين وانه لا يمكنه الضحك بعد نتيجة مماثلة بصرف النظر عن هوية الشخص الذى اتحدث معه.

وخلال تعليقه على المباراة لصالح احدى قنوات شبكة سكاى سبورتس التلفزيونية، انتقد بدوره اللاعب والقائد السابق لفريق بايرن ميونخ ستيفين ايفينبرج التصرف الذى قام به فارفان، حيث اشار الى ان اللاعب بعد صافرة النهاية وبدلا من ان يتوجه الى غرف خلع الملابس في خزى شرع في اطلاق الطرفات وهذا ليس معقولا.

