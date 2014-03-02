كالديرون: رونالدو رفض برشلونة.. من أجل ريال مدريد

كشف رئيس نادي ريال مدريد الإسباني السابق، رامون كالديرون، أن مهاجم نادي العاصمة الإسبانية، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد رفض فكرة الانضمام إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، وذلك من أجل الدفاع عن ألوان غريمه التقليدي "ريال مدريد".



وبحسب صحيفة "توك سبورت" الإنجليزية، فإن اللاعب الأفضل في العالم، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد رفض عرضاً للانتقال إلى صفوف فريق برشلونة عام 2009 قبل التوقيع للنادي الملكي، مفضلاً اللعب في صفوف نادي العاصمة الإسبانية.



ووفقاً للصحيفة الإنجليزية، فإن المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الاسكتلندي السير أليكس فيرغسون، قد حاول اقناع اللاعب البرتغالي، بالانضمام إلى صفوف برشلونة.



إلا أنّ اللاعب البرتغالي قد فضل الانضمام إلى صفوف النادي المتُوج بلقب دوري أبطال أوروبا تسع مرت، عُوضاً عن غريمه الأزلي "برشلونة"، مُشيراً إلى أنه يرغب في تحقيق حلمه بالانتقال إلى فريق ريال مدريد.



وأكّد رئيس نادي ريال مدريد الإسباني السابق، رامون كالديرون، صحة هذا النبأ، لافتاً إلى أنّ فريق برشلونة قد حاول خطف رونالدو قبل ريال مدريد، لكن اللاعب البرتغالي قد قال في اللحظة الحاسمة بأنّه لن يذهب لأي نادٍ آخر، غير ريال مدريد.



وقال رئيس النادي الملكي السابق في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "توك سبورت": "قمنا بعد ذلك بإتمام الصفقة مع نادي مانشستر يونايتد، وكان الجميع سعيداً بإتمام تلك الصفقة، حيث حصل الفريق الإنجليزي على 94 مليون يورو، في المقابل حصلنا نحن على أفضل لاعب في العالم".



واختتم كالديرون- الذي تولى رئاسة نادي ريال مدريد خلال الفترة ما بين 2006 - 2009- حديثه بالإشارة إلى أنّ "رونالدو" لم يكن يبحث عن الأموال حينما قرّر الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، لافتاً إلى أنه قد أراد فريقاً يمنحه فرصة التتويج بالألقاب، وتحقيق المزيد من الإنجازات.