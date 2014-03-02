مدرب حراس أتلتيكو يحاول "ضرب" حكم "ديربي مدريد"

خرج جيرمان بورغوس مدرب حراس مرمى أتلتيكو مدريد عن طوره، وحاول الاعتداء على حكم ديربي العاصمة الإسبانية مدريد بين أتلتيكو وريال، ضمن الجولة 26 من "الليغا"، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وتهجّم بورغوس على الحكم دليغادو فيريرو خلال الشوط الثاني بعد تغاضيه عن احتساب ركلة جزاء لمهاجم الفريق دييغو كوستا، وحاول الاعتداء عليه، لولا تدخل مواطنه دييغو سيموني مدرب أتلتيكو وعدد من لاعبي الفريق.

وطرد الحكم مدرب حراس أتلتيكو بعد الحادثة، وسط توقعات بفرض عقوبة قاسية عليه من الاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب سوء سلوكه تجاه الحكم، الذي أثار الكثير من الجدل خلال المباراة بسبب بعض القرارات.

وأثارت حادثة بورغوس اهتمام الصحف الإسبانية التي استغربت سلوك المدرب الأرجنتيني الذي كان لاعباً سابقاً في مايوركا وأتلتيكو مدريد، مؤكدة أنه يستحق فرض عقوبة شديدة عليه.

وفي المقابل، اعتبرت بعض الصحف الكاتالونية أن انفجار بورغوس في وجه الحكم كان نتيجة طبيعية لشعوره بالظلم من قرارات الحكم ضد فريقه، حيث تغاضى عن احتساب ركلتي جزاء لصالح أتلتيكو، واتخذ أكثر من قرار لصالح الريال.