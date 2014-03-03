الأخضر يكسب ودية النهضة استعدادا لإندونيسيا

كسب المنتخب السعودي الأول المناورة الودية التي أجراها، مساء اليوم الأحد، مع نادي النهضة متذيل الترتيب في دوري جميل السعودي للمحترفين 2-صفر، وسجل الأول منهما المدافع ماجد المرشدي، فيما أضاف المهاجم ناصر الشمراني الهدف الثاني.. وهي التجربة الودية الوحيدة التي سيخوضها المنتخب السعودي في معسكره الإعدادي الذي يقيمه حاليا في الدمام؛ استعدادا لمواجهة المنتخب الاندونيسي في ختام مباريات التصفيات الأولية المؤهلة لكأس أمم آسيا التي ستقام في أستراليا صيف 2015.

واعتمد مدرب المنتخب السعودي الإسباني لوبيز كارو على قائمتين مختلفتين من اللاعبين في كل شوط، وأشرك جميع اللاعبين عدا المهاجم سالم الدوسري، ولاعب الوسط المدافع إبراهيم غالب اللذين غابا عن المناورة لشعورهما بالإرهاق.. وسيجري المنتخب السعودي مساء غد الاثنين تمرينه الرسمي الأخير قبل المباراة التي ستقام، الأربعاء المقبل، وسيكون التمرين مغلقا في وجه الإعلام والجمهور كما كانت مباراة اليوم.