الأهلي يحتفل بزعامته العالمية بحضور بلاتر وبلاتيني

اعلن مجلس ادارة النادي الاهلي لكرة القدم انه سينظم قريبا احتفالا بانجاز فريقه الذي بات الاكثر تتويجا في العالم (19 بطولة) متوفقا على ميلان الايطالي (18 لقبا).

ووجه مجلس إدارة النادي الدعوة لرؤساء الاتحادات الدولي السويسرى جوزيف بلاتر، والاوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني، والافريقي الكاميروني عيسى حياتو، ونادي ميلان الايطالي سيلفيو برلوسكوني للاحتفالية المتوقع اقامتها خلال الفترة المقبلة.

وكان مجلس إدارة النادي برئاسة حسن حمدي قد شكل لجنة ثلاثية برئاسة نائبه محمود الخطيب وعضوية هشام سعيد وخالد الدرندلي من أجل الترتيب للاحتفالية.

وحقق الأهلي مؤخرا لقب كأس السوبر الإفريقي على حساب النادي الصفاقسي التونسي، ليصبح رصيده من الألقاب 19 متفوقا على ميلان صاحب 18 لقبا، منها 8 القاب في مسابقة دوري ابطال افريقيا، و4 القاب في كأس الكؤوس الافريقية، قبل ان يتم تغيير مسماها الى كأس الاتحاد الافريقي، و6 القاب في الكأس السوبر الافريقي، ولقب واحد في الكأس الافرواسيوية.

جدير بالذكر أن تتويج الأهلي بلقب النادي الاكثر تتويجا في العالم قد خلف حالة من الجدل في الصحف الايطالية التى ابرزت انجاز الأهلي بتخطي الميلان الايطالي، ومطالبة مسؤولي الفريق اللومباردي بتغيير الشعار المتواجد بقميص النادي حيث لم يعد الأكثر تتويجا بالبطولات في العالم.

