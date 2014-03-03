برشلونة يدرس فكرة التخلي عن سانشيز.. من أجل ضم فيدال

زعمت تقارير صحافية بأنّ نادي برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، يُفكر في عرض صفقة تبادل على نظيره يوفنتوس الإيطالي، يتم بموجبها انتقال مهاجم الفريق الكاتالوني، الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز، إلى صفوف البيانكونيري، وذلك مقابل الحصول على خدمات متوسط ميدانه، ارتورو فيدال.

وكشفت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن نية نادي برشلونة الإسباني، التخلي عن هدّاف الفريق في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز، وذلك للتعاقد مع مواطنه لاعب يوفنتوس الإيطالي، أرتورو فيدال.

ووفقاً للصحيفة المقربة من أسوار ملعب "كامب نو"، فإنّ إدارة نادي برشلونة الإسباني، قد جهزت خُطة مُحكمة من أجل إقناع إدارة النادي الإيطالي بالتخلي عن خدمات اللاعب الذي سجّل 11 هدفاً رفقة فريق " البيانكونيري" حتى الآن في الدوري بعد مرور 26 من بطولة الكالتشيو، وذلك على الرغم من أنه يلعب في مركز خط الوسط.

وأشارت "الموندو ديبورتيفو" إلى احتمالية إبرام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما في ظل رغبة النادي الإيطالي أيضاً بالتعاقد مع مهاجم فريق برشلونة، حيث كشفت صحيفة "توتوسبورت" المقرّبة من البيانكونيري، في وقتٍ سابق، بأنّ اليوفي سيتعاقد مع الدولي التشيلي الصيف المقبل على سبيل الإعارة، مع إمكانية شراء عقده الممتد مع البارسا حتى 2017، الموسم بعد المقبل مقابل 26 مليون يورو.

وأكّدت الصحيفة الكاتالونية بأنّ الفرصة ستكون مؤاتية أمام المدير الفني للفريق الإيطالي، أنطونيو كونتي، للتعاقد مع "سانشيز" الذي كان يرغب في الحصول على خدماته منذ أن كان لاعباً في صفوف أودينيزي قبل الانتقال إلى برشلونة قبل موسمين، لكنه سيضطر أيضاً للاستغناء عن متوسط ميدان فريقه المتألق، أرتورو فيدال.