برشلونة يستغل تعادل قطبي مدريد ويتقدم للمركز الثاني

استعاد برشلونة نغمة الانتصارات بعد سقوطه امام مضيفه ريال سوسييداد 1-3 في المرحلة الماضية، وحقق فوزا صعبا على الميريا الذي صمد حتى الدقائق الاخيرة.

واستغل برشلونة تعادل قطبي مدريد ليقلص الفارق مع الريال المتصدر إلى نقطة واحدة.

وافتتح برشلونة التسجيل مبكرا عبر الدولي التشيلي اليكسيس سانشيز عندما استغل كرة مرتدة من الحارس بعد تسديدة قوية من داخل المنطقة لفرانشيسك فابريغاس فتابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى الخالي (8).

وهو الهدف السادس عشر لساشيز هذا الموسم.

وعزز النجمة الارجنتيني ليونيل ميسي تقدم الفريق الكاتالوني بالهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة من 25 مترا اسكنها بيسراه داخل المرمى (24) رافعا رصيده الى 15 هدفا حتى الان هذا الموسم.

وقلص انخل تروخيو الفارق بضربة رأسية اثر ركلة ركنية (27).

وتابع برشلونة افضليته دون ان يترجمها الى اهداف حتى الدقيقة 83 عندما طمأن القائد كارليس بويول الجماهير الكاتالونية بتسجيله الهدف الثالث من مسافة قريبة مستغلا كرة مرتدة من العارضة اثر ضربة رأسية لميسي بعد ركلة ركنية، ثم ختم تشافي المهرجان بتسديدة قوية من خارج المنطقة (88).

وعزز اشبيلية حظوظه في بطاقة اوروبية الموسم المقبل بتغلبه على ريال سوسييداد بهدف وحيد سجله الفرنسي كيفن غاميرو في الدقيقة 77.

ورفع اشبيلية رصيده الى 38 نقطة في المركز السابع بفارق 5 نقاط خلف ريال سوسييداد السادس.

وانفرد فياريال بالمركز الخامس مؤقتا بتعادله مع ضيفه بيتيس اشبيلية 1-1.

وكان فياريال في طريقه الى تحقيق الفوز عندما تقدم بهدف برونو سوريانو في الدقيقة 71، بيد ان روبن كاسترو ادرك التعادل في الدقيقة 85.

واكمل فياريال المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مهاجمه النيجيري ايكيتشوكوو اوتشي في الدقيقة 80 لتلقيه الانذار الثاني.

ورفع فياريال رصيده الى 44 نقطة بفارق نقطة واحدة امام شريكه السابق ريال سوسييداد الذي يحل ضيفا على اشبيلية لاحقا، فيما رفع بيتيس اشبيلية رصيده الى 15 نقطة في المركز الاخير.

وحقق رايو فايكانو صاحب المركز التاسع عشر قبل الاخير فوزا ثمينا على ضيفه فالنسيا بهدف وحيد سجله الارجنتيني خواكين لاريفي في الدقيقة 60.