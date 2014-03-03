بنزيمة يكسر النحس ويقهر "كورتوا" بعد 7 مباريات

كسر المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمة، لاعب ريال مدريد، النحس الذي لازمه في مواجهة حارس مرمى أتلتيكو مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا، وتمكّن أخيراً من الوصول لشباكه بعد سبع مباريات سابقة عجز خلالها عن التسجيل.

ونجح بنزيمة في افتتاح باب التسجيل خلال مباراة "الديربي" اليوم ضمن الجولة 26 من "الليغا"، بعد مرور ثلاث دقائق فقط، ليدوّن أول أهدافه في شباك كورتوا، الذي اعتاد على التألق أمام المهاجم الجزائري الأصل.

وقبل مباراة اليوم تواجه بنزيمة مع كورتوا في سبع مباريات سواء في الدوري أو كأس الملك، ظلت فيها شباك الحارس البلجيكي عصيبة على المهاجم الفرنسي، الذي تمكن اليوم من كسر تلك القاعدة بهدف اعترض عليه لاعبو أتلتيكو بداعي وجود شبهة تسلل.

ولم يسجل بنزيمة خلال مباريات ديربي مدريد سوى هدف واحد قبل مباراة اليوم، وكان في مرمى حارس أتلتيكو السابق ديفيد دي خيا الذي انتقل لنادي مانشستر يونايتد، قبل أن يوقع على الثاني، وهو عدد شحيح من الأهداف مقارنة مع عدد المباريات التي لعبها.

وفي نفس السياق، بات بنزيمة صاحب أسرع هدف لريال مدريد في الموسم حالي، إذ جاء هدفه بعد مرور دقيقتين و14 ثانية فقط، وهو ثاني أسرع هدف للريال في مبارياته أمام أتلتيكو بعد هدف الهولندي رود فان نيسلتروي في أكتوبر عام 2010، والذي جاء بعد مرور 34 ثانية فقط.