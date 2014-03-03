رونالدو "يحمي" رأسه.. من جمهور أتلتيكو مدريد

وضع مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، يديه على رأسه، لدى مغادرته أرضية ملعب "فيثنتي كالديرون" عقب مباراة فريقه أمام جاره أتلتيكو مدريد؛ وذلك تحسباً لقيام جماهير "الروخي بلانكوس" بقذفه بولاعة أخرى على غرار ما حدث في مباراة الفريقين في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد قام مهاجم نادي ريال مدريد بحماية رأسه، لدى مغادرته أرضية ملعب "فيثنتي كالديرون" عقب مباراة فريقه أمام جاره أتلتيكو مدريد في الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم؛ وذلك خوفاً من تكرار سيناريو ضربه بـ"الولاعة" على غرار ما حدث في مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وكان اللاعب الأفضل في العالم، البرتغالي كرستيانو رونالدو، قد تعرض لاعتداء مباشر لدى خروجه من أرضية ملعب "فيثنتي كالديرون" بين شوطي فريقه الملكي ومضيفه الروخي بلانكوس، في إياب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

ولم تجد بعض جماهير نادي أتلتيكو مدريد الإسباني وسيلة للنيل من مهاجم نادي ريال مدريد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو سوى قذفه بولاعة، وذلك لدى خروجه من أرضية ملعب "فيثنتي كالديرون" بين شوطي المباراة.

وعاقب جمهور "الروخي بلانكوس" اللاعب البرتغالي بأسوأ طريقة ممكنة، وذلك بعد أن كان قد تسبب في خروج فريقهم من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، و بعد أن أعاق مدافع الفريق الإسباني، خافي مانكويلو، بطريقة وحشية.