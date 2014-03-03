شهادة سامي وهروب العنزي

جميل أن تواكب المستويات والنتائج المميزة للمنتخب السعودي في تصفيات كأس الأمم الآسيوية حضوراً تنافسياً قوياً للأندية السعودية في البطولات المحلية، يؤكد ذلك عدم حسم لقب دوري عبداللطيف بعد نهاية الجولة 23، ورفض الهلال تتويج منافسه التقليدي (النصر) عبر البوابة (الزرقاء)، ونتيجة ال (دربي) الأخيرة ربما صادقت على قوة المنافسة على اللقب كما هو الصراع الدائر على المرتبة الثالثة والرابعة، وكذلك ما سنشهده من مواجهات كسر عظم للهروب من الهبوط للدرجة الأولى التي يتصارع عليه نصف فرق الدوري!!



هذه المنافسة الشريفة والعمل الكبير للأندية هو الذي أفرز منتخباً اختاره لوبيز كارو لمواجهة الأربعاء أمام إندونيسيا غالب عناصره من الوجوه الشابة، ويضم أسماء خبيرة يشكلون فريقاً وطنياً يستحق أن يكون محل ثقة الشارع الرياضي، وبالمرور على القائمة المختارة ربما تكون الأقل عرضة للنقد من غيرها، والأقل تساؤلاً حول سبب ضم هذا اللاعب، وتجاهل آخر وهو الشيء الذي افتقدناه في سنوات ماضية حين كانت المجاملة تطغى على اختيارات من يمثل المنتخب وآخرها مع الهولندي رايكارد.



استبعاد حارس المرمى عبدالله العنزي لتأخره ساعات عن الانضمام للمعسكر أدى لضجيج في الوسط الرياضي سببه التعامل الخاطئ مع الحادثة من قبل إدارة المنتخب، وهي التي تعلم تواجده في لندن قبل إعلان القائمة لإجراء فحوصات طبية، حاله حال كثير من اللاعبين الذين استغلوا فترة التوقف لمتابعة إصاباتهم خارج البلاد، التأخر ساعات للاعب عذره مقنع جداً وتاريخه مع ناديه مشرف، ومشهود له بالخلق الرفيع ما كان يفترض أن يعاقب بالإبعاد الذي أراه قاسياً جداً، وهذه الحالات تتطلب التعامل بحكمة، وانتقاء الكلمات المناسبة عند التعليق عليها في وسائل الإعلام؛ فنحن في وسط رياضي محتقن؛ يضخم كل شيء، بدليل شهادة سامي الجابر التدريبية التي اقتطع الحديث عنها في برامج وصحف ومواقع التواصل الاجتماعي حيزاً كبيراً، وكأن تسميته مدرباً أو مديراً فنياً أو مساعد مدرب سترفع من شأن سامي أو تقلل من قدره، لكنهم المتعصبون الذين ضخموا كذلك قضية العنزي بعد أن منحتهم إدارة المنتخب الضوء الأخضر بحديث مسؤولية عن تقارير ومحضر قادت لوصف النجم الخلوق بالهارب.



الحديث حول قضايا هامشية يؤججها التعصب أجهض حق الفرق السعودية التي شاركت في الجولة الأولى بدوري أبطال آسيا في التغطية والتحليل والنقاش، خصوصاً الشباب الذي شرف الكرة السعودية بأداء قوي وانتصار غال على الاستقلال الإيراني في طهران أشعرنا بقدرة "الليث" على ذهابه بعيداً في هذه النسخة، في وقت خرج الهلال والفتح بتعادلين داخل الأرض ربما لم تكن مقنعة للهلاليين لولا أنه هو من أدرك التعادل، بعد استقبال شباك السبيعي هدفين بداية الشوط الثاني؛ أما الاتحاد فلم يكن يستحق الخسارة من تراكتور على أرض تبريز الإيرانية، فقد قدم (العميد) أداء دفاعياً جيداً ولم يستفد من طرد علي كريمي وخذله نقص خبرة لاعبيه في الوقت القاتل.



نقلاً عن "الرياض" السعودية