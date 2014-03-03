صحف مدريدية تعترف: أتلتيكو استحق ركلة جزاء

اتفقت صحيفتا "ماركا" و"آس" المعروفتان بولائهما لنادي ريال مدريد، على أن الحكم ديلغادو فيريرو، تغاضى عن احتساب ركلة جزاء واضحة ولا غبار عليها لصالح أتلتيكو مدريد في مباراة "ديربي" العاصمة الإسبانية، الذي أقيم على ملعب "فيسنتي كالديرون"، وانتهى بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وقال المحلل التحكيمي لـ"ماركا" أندوخار أوليفر إن مهاجم أتلتيكو دييغو كوستا تعرض للإعاقة داخل منطقة الجزاء من قبل مدافع الريال سيرخيو راموس في الشوط الأول، واستحق الحصول على ركلة جزاء.

وانتقد أوليفر الحكم، مؤكداً أنه كان عليه احتساب الركلة، ولم يؤكد في ذات الوقت وجود أي ركلة جزاء لصالح ريال مدريد، بعدما طالب لاعبوه باحتساب ركلة له لمس الكرة ليد غابي فيرنانديز "الروخي بلانكوس" عقب تصويب رونالدو لكرة حرة مباشرة.

وبدورها أكدت صحيفة "آس" أن عرقلة راموس لكوستا كانت واضحة، واستحق اللاعب المنضم حديثاً لمنتخب إسبانيا ركلة جزاء، لكنها أشارت في ذات الوقت إلى أن الريال استحق ركلة جزاء في كرة غابي، مؤكدة أن الأخير لم يكن يحاول حماية وجهه من تصويبة رونالدو.



