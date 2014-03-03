صحيفة إسبانية تُشبه هدف ميسي.. بهدف كارلوس الشهير

أشادت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية، بالهدف الرائع الذي أحرزه مهاجم نادي برشلونة الإسباني، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مرمى فريق ألميريا، في المباراة التي أقيمت، مساء الأحد، لحساب الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجّل اللاعب الأرجنتيني هدفاً من ركلة حرة سدّدها بشكل رائع في الشباك من على بعد حوالي 30 متراً، ليقود فريقه الكاتالوني لتحقيق انتصار عريض على ضيفه ألميريا، بأربعة أهدف مقابل هدف وحيد، وليرفع رصيده إلى 15 هدفاً.

وشبهت الصحيفة الكاتالونية، الهدف الثاني الذي أحرزه ميسي، بالهدف "المعجزة" الذي سجّله المدافع البرازيلي السابق روبرتو كارلوس في مرمى المنتخب الفرنسي في يونيو عام 1997، والذي وُصف بأنه "الهدف الذي تحدى علماء الفيزياء".

وأشارت "الموندو ديبورتيفو" إلى أنّ اللاعب الأرجنتيني قد أعاد للأذهان ذكريات هدف "كارلوس" الشهير، لاسيّما وأنه قد أحرز الهدف بقدمه اليسرى على غرار هدف كارلوس في مرمى فابيان بارتيز، حارس مرمى المنتخب الفرنسي السابق.

وأكّدت الصحيفة الكاتالونية، بأنّ هدف ميسي قد جاء من نفس المسافة التي أحرز من خلالها روبرتو كارلوس هدفه الشهير، لافتة في الوقت ذاته إلى أنّ كرة "ميسي" قد غيرت مسارها بشكل لولبي وسكنت شباك حارس مرمى، سواريز ستيبان، وهو ما حدث تماماً مع لاعب ريال مدريد السابق، الذي سدّد كرة بدت للوهلة الأولى أنها في طريقها إلى خارج المرمى، إلا أنها قد غيرت مسارها بشكل لولبي وسكنت شباك "بارتيز" الذي اكتفى بالنظر إليها دون أن يحرك ساكناً.

واختتمت الصحيفة حديثها بالإشارة إلى أنّ هدف "كارلوس" قد أثار دهشة عشرات الآلاف ممن حضروا المباراة التي أٌقيمت في مدينة ليون الفرنسية، والملايين الذين تابعوها على شاشات التلفزة، مُؤكدة بأنّه قد اختير ضمن أفضل الأهداف التي سجلت في تاريخ كرة القدم.

