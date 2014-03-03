فيرغسون: لن أعود لتدريب مانشستر يونايتد

نفى المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الاسكتلندي السير أليكس فيرغسون، بشكل قاطع ما تردد مؤخراً في وسائل الإعلام الإنجليزية، حول عودته إلى تدريب فريق الشياطين الحمر، لانتشال الفريق من حالة الضياع التي يُعانيها هذا الموسم تحت قيادة مواطنه ديفيد مويز.



وأكّد المدرب الاسكتلندي في تصريحات لصحيفة "دايلي ميرور" الإنجليزية، تمسكه الشديد بقرار اعتزاله التدريب، مُشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا يفكر نهائياً بالعودة لتولي مهام الإشراف الفني على نادي مانشستر يونايتد.



كما أبدى المدرب المخضرم دعمه التام لمواطنه ديفيد مويز المدرب الحالي لفريق الشياطين الحمر، في ظل الهجمة الإعلامية الشرسة التي يتعرض لها، على خلفية نتائج الفريق الكارثية، والتي كان آخرها الهزيمة المخيبة التي تعرض لها الفريق أمام أولمبياكوس اليوناني بهدفين في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وطالب السير أليكس فيرغسون من جماهير فريق مانشستر يونايتد بضرورة تحلي الصبر وعدم الاستعجال" على "مويز"، لافتاً إلى أنّ المدرب السابق لفريق إيفرتون يحتاج إلى المزيد من الوقت من أجل إعادة الفريق إلى سكة البطولات.



واختتمت الصحيفة الإنجليزية حديثها بالإشارة إلى أنّ المدرب الاسكتلندي مستمتع بشكل كبير بعيداً عن كرة القدم وضغوطها، مؤكدة بأنّه لن يستجيب نهائياً للمطالب المتكررة من النادي والجماهير بالعودة.

