يوفنتوس يطيح بميلان.. ويبتعد بالصدارة

خطا يوفنتوس خطوة كبيرة نحو اللقب الثالث على التوالي عندما أطاح بغريمه التقليدي ميلان 2-صفر على ملعب سان سيرو اليوم الأحد في ختام المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل الإسباني فرناندو يورنتي (44) والأرجنتيني كارلوس تيفيز (68) الهدفين.

واستغل يوفنتوس تعثر مطارده المباشر روما أمام ضيفه إنتر ميلان صفر-صفر أمس السبت في افتتاح المرحلة ووسع الفارق بينهما إلى 11 نقطة علما أن فريق العاصمة يملك مباراة مؤجلة أمام بارما.

في المقابل، تجمد رصيد ميلان عند 35 نقطة في المركز العاشر.

وكان ميلان صاحب الأفضلية منذ البداية وضغط بقوة على مرمى فريق "السيدة العجوز" وكاد يفتتح التسجيل في أكثر من مناسبة أبرزها تسديدات قوية للمغربي عادل تاعرابت أبعدها جانلويجي بوفون (15) والبرازيلي كاكا الذي سنحت له فرصتان في دقيقة واحدة عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من تاعرابت داخل المنطقة فسددها قوية زاحفة أبعدها بوفون فتهيأت أمام البرازيلي مجددا فسددها زاحفة أبعدها ليوناردو بونوتشي من باب المرمى (28) ثم تسديدة لجامباولو باتزيني من داخل المنطقة بين يدي بوفون وأخرى للهولندي أوربي ايمانويلسون تصدى لها بوفون بصعوبة.

وخلافاً لمجريات اللعب انطلق يوفنتوس من هجمة مرتدة من كرة طويلة أخطأ الدولي الفرنسي المغربي الأصل عادل رامي في إبعادها فتهيأت أمام كلاوديو ماركيزيو في الجهة اليمنى فمررها عرضية إلى الأرجنتيني كارلوس تيفيز ومنه إلى السويسري ستيفان ليشتشتاينر المنطلق من الخلف فلعبها عرضية إلى الإسباني فرناندو يورانتي غير المراقب فتابعها داخل المرمى الخالي (44).

وواصل ميلان أفضليته في الشوط الثاني وكاد يدرك التعادل في مناسبتين من رأسيتين لباتزيني وأندريا بولي الذي تعرض للإصابة في الرأس إثر اصطدامه بالمدافع الأوروغوياني مارتن كاسيريس فترك مكانه لريكاردو سابونارا.

ومرة أخرى ومن أول هجمة للضيوف نجح تيفيز في إضافة الهدف الثاني من تسديدة قوية من 25 مترا ارتطمت بالعارضة وعانقت شباك الحارس كريستيان أبياتي (68).

وهو الهدف الخامس عشر لتيفيز هذا الموسم فانفرد بصدارة لائحة الهدافين بفارق هدف واحد عن مهاجم فيورنتينا جوسيبي روسي.

وأنقذ بوفون مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية بعيدة لايمانويلسون (80).

وحرم القائم الأيمن لأبياتي الدولي الفرنسي بول بوغبا من الهدف الثالث (87).

ونابت العارضة عن بوفون لإبعاد تسديدة البرازيلي روبينيو من مسافة قريبة (90+4).

وواصل نابولي نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه ليفورنو الثامن عشر 1-1.

وكان نابولي، الذي خاض المباراة في غياب هدافه الدولي الأرجنتيني غونزالو هيغواين بسبب الإيقاف، البادئ بالتسجيل بواسطة الدولي البلجيكي دريس مارتنز من ركلة جزاء، بيد أن حارس مرمى رجال المدرب الإسباني رافايل بينيتيز، مواطنه بيبي رينا منح التعادل لأصحاب الأرض بالخطأ في مرمى فريقه إثر كرة للسنغالي إبراهيما مباي (39).

وهو التعادل الثاني على التوالي لنابولي بعدما كان سقط في فخه أمام ضيفه جنوى بالنتيجة ذاتها الاثنين الماضي.

وفشل نابولي في استغلال تعثر روما لتقليص الفارق بينهما إلى 4 نقاط في إطار المنافسة على البطاقة المباشرة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولم يستغل فيورنتينا الرابع تعثر نابولي لتقليص الفارق بينهما إلى 4 نقاط وخسر أمام ضيفه لاتسيو بهدف وحيد سجله الألباني لوريك سانا في الدقيقة الخامسة.

وصعد بارما إلى المركز السابع بفوزه الثمين على مضيفه ساسوولو الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء 1-صفر.

وسجل ماركو بارولو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية.

ورفع بارما رصيده إلى 40 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف إنتر ميلان الذي كان تعادل مع مضيفه روما سلبا أمس السبت في افتتاح المرحلة، علما أن بارما يملك مباراة مؤجلة أمام روما بالذات. أما ساسوولو فتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الأخير.

واستغل بارما تعثر فيرونا السادس سابقا أمام ضيفه بولونيا صفر-صفر، ليلحق به حيث يتساويان في النقاط مع أفضلية المواجهات المباشرة لفيرونا الذي فاز ذهابا 3-2 علما أنهما سيلتقيان في المرحلة المقبلة على أرض بارما.

وأهدر رولاندو بيانكي ركلة جزاء لبولونيا في الدقيقة 47، وأكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد المهاجم الأرجنتيني جوناثان كريستالدو في الدقيقة 82.

وتنفس سمبدوريا الصعداء بفوز ثمين على مضيفه تورينو بهدفين نظيفين سجلهما ستيفانو أوكاكا تشوكا (7) ومانولو غابياديني (79).

وارتقى سمبدوريا إلى المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة مقابل 36 نقطة لتورينو الثامن.

وعزز جنوى موقعه في المركز الحادي عشر بتغلبه على ضيفه كاتانيا بهدفين نظيفين سجلهما لوكا انطونيلي (14) وستيفانو ستورارو (85).

وأكمل كاتانيا المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد جوسيبي بيلوسكي في الدقيقة 39 لتلقيه الإنذار الثاني.

أكرم كالياري وفادة ضيفه أودينيزي وسحقه بثلاثية نظيفة.

وسجل الكولومبي فيكتور ايباربو (18) والأوروغوياني ماتياس فيسينو (81) والمقدوني أجيم إبرايمي (89) الأهداف.

ورفع كالياري رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف أمام أودينيزي الخامس عشر.

وفاز أتالانتا على كييفو بهدفين للتشيلي كارلوس كارمونا (21) ولوكا سيغاريني (85) مقابل هدف لداريو داينيلي (72).

ولعب كييفو بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 68 إثر طرد لاعبه بوستيان سيزار.