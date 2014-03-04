أنشيلوتي يرشح بايرن ميونيخ للفوز بلقب دوري الأبطال

رشح المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، فريق بايرن ميونيخ الألماني، للتتويج بلقب النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، جاء ذلك لدى تواجده في حفل جائزة "بانتشينا"، والتي تمنح للمدرب الأفضل في ملاعب كرة القدم الإيطالية.

ووضع المدرب الإيطالي، فريق بايرن ميونيخ الألماني، على رأس الفرق المرشحة للتتويج بلقب النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أن الفريق الألماني يمتلك مجموعة من العوامل التي تجعله المرشح الأول للفوز بدوري أبطال أوروبا في السنوات الثلاث القادمة.

وأكد أنشيلوتي في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، أن الأسلوب الجماعي الذي ينتهجه فريق "بايرن ميونيخ" يجعل منه الفريق الأوفر حظاً للاحتفاظ بلقب البطولة للعام الثاني على التوالي، لافتاً إلى أن الفريق البافاري يلعب في الوقت الحالي أفضل كرة قدم في الملاعب الأوروبية.

وحول حظوظ فريقه بالظفر بلقب "التشامبيونز ليغ" هذا الموسم، ذكر المدرب الإيطالي أن حلم التتويج بلقب المسابقة الأوروبية مازال يراود جميع لاعبي فريقه، مؤكداً أن هذه البطولة تعتبر الحافز الأكبر للاعبي فريق العاصمة الإسبانية.

وأشار مدرب نادي ريال مدريد إلى أنه سيحرص على بذل أقصى ما في بوسعه للتتويج بهذه البطولة، ورسم البسمة على محيا جمهور "اللوس بلانكوس"، مشدداً على صعوبة الفوز في هذه البطولة، لاسيما أن الفريق سيواجه خصوماً أصعب في الأدوار المقبلة للبطولة الأوروبية.