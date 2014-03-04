أوزيل "مهدد" بالغياب عن كأس العالم

بات صانع ألعاب نادي أرسنال الإنجليزي، الدولي الألماني مسعود أوزيل، مهدداً بالغياب عن بطولة كأس العالم، المقرر إقامتها في البرازيل الصيف المقبل، لاسيما في ظل الأداء الباهت الذي يقدمه خلال الآونة الأخيرة.

وبحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، فإن مصير متوسط ميدان فريق "القنرز"، الدولي الألماني مسعود أوزيل، رفقة منتخب بلاده "الناسيونال مانشافات" أصبح على كف عفريت، خاصة في ظل تراجع أدائه في الآونة الأخيرة.

ووفقاً للصحيفة البريطانية، فإن أوزيل يواجه بالفترة الحالية إمكانية فقدان مركزه في تشكيلة المدير الفني للمنتخب الألماني، يواكيم لوف، خلال بطولة كأس العالم، المقرر إقامتها في شهر يونيو المقبل بالبرازيل.

وأشارت الصحيفة ذائعة الصيت إلى وجود أصوات ألمانية تنادي بضرورة استبدال أوزيل بلاعب آخر في تشكيلة المنتخب الألماني المشارك في بطولة كأس العالم المقبلة.

ونقلت الصحيفة الإنجليزية تصريحاً للاعب الألماني السابق، لوثر هربرت ماتيوس، ذكر فيه أن أداء لاعب أرسنال في الفترة الأخيرة، يثير موجة من الشكوك حول أحقيته في الدفاع عن ألوان "الناسيونال مانشافات" في المونديال.

وأكد اللاعب الذي قاد منتخب بلاده للتويج بلقب كأس العالم لكرة القدم 1990، أن أوزيل سيساعد منتخب بلاده في حال كان في أفضل حالاته، لكنه أشار إلى أن أداء اللاعب في الآونة الأخيرة لا يبشر بالخير إطلاقاً، لافتاً إلى أنه يفضل صانع ألعاب بايرن ميونيخ، تونى كروس، عليه.

من جانبه، أعرب نجم الكرة الألمانية السابق، غونتر نيتسر، عن قلقه بشأن تراجع مستوى أوزيل في الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أن مكان أوزيل في تشكيلة المنتخب الألماني، والذي كان محجوزاً لمدة أربعة أعوام، قد أصبح مهدداً.

وقال لاعب ريال مدريد السابق، في تصريحات نقلتها صحيفة "كيكر" الألمانية: "بدون مجاملات، اتضح مؤخراً أن أوزيل لا يملك الشخصية القيادية التي تسمح له بالسيطرة في أرضية الملعب، إضافة لذلك فإن الدور القيادي لا يناسب اللاعب الألماني".