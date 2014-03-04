الأخضر في مهمة سهلة أمام إندونيسيا

يختتم المنتخب السعودي مبارياته في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس آسيا بأستراليا 2015، اليوم الأربعاء، عندما يستضيف نظيره الاندونيسي على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، بحسابات مختلفة، بعد ان حجز الأخضر مقعداً مبكرا في البطولة القارية.

ويتصدر الأخضر السعودي المجموعة الثالثة التي تضم إلى جواره الصين والعراق، بـ 13 نقطة من أربع مباريات فوز وتعادل وحيد، وترك الصين 8 نقاط والعراق 6 نقاط يتصارعان على البطاقة الثانية عن هذه المجموعة، حيث تنتظرهما اليوم مواجهة شرسة بينهما على ملعب نادي الشارقة بالإمارات العربية، بينما خرج المنتخب الاندونيسي من أي حسابات باحتلاله المركز الاخير بنقطة يتيمة، حصل عليها من تعادل واحد والخسارة في أربع مباريات.

وحسم الأخضر لقاءه الأخير مع إندونيسيا ضمن مرحلة الذهاب بجاكرتا في مارس الماضي بهدفين مقابل هدف سجلهما يوسف السالم .



ويدخل المنتخب السعودي مباراة الغد رافعا شعار الفوز بهدف رفع تصنيفه في قائمة التصنيف الشهري للفيفا، حيث يسعى الأخضر إلى تحسين مركزه الذي تأخر كثيرا في الفترة الماضية قبل أن يبدأ في التحسين ويتقدم 50 مركزا خلال الشهرين الماضيين.. لهذا الهدف اعتمد مدرب المنتخب السعودي الاسباني لوبيز على لاعبيه الكبار بالدرجة الأولى.. وسيشرك ناصر الشمراني مع ابراهيم غالب ويحيى الشهري وعبدالله المعيوف وحسن معاذ ليضرب بقوة من البداية.

وفيما أكد مدرب اندونيسيا انهم حضروا للدمام للثأر من المنتخب السعودي الذي هزمهم في الجولة الأولى، أكد مدرب المنتخب السعودي لوبيز أنهم سيلعبون للفوز بهدف تعويد اللاعبين على ثقافة الفوز المستمر ورفع تصنيف المنتخب السعودي عاليما للاستفادة من ذلك عند توزيع المجوعات في النهائيات.

سيطرة سعودية

ويتفوق المنتخب السعودي على ضيفه الاندونيسي بشكل كبير تاريخيا وفنيا.. فسبق وأن التقى المنتخبان في 13 مباراة دولية منها خمس مواجهات دولية ودية تدخل ضمن التصنيف العالمي.. وفاز الأخضر في 11 مباراة مواجهة، كانت آخرها في ذهاب التصفيات الحالية في إندونيسيا في استاد جيلوا بونغ كارنو بنتيجة 2-1 سجل للأخضر يوسف السالم هدفين.. وتعادلا في مباراتين.. وسجل التاريخ انتصارا وحيداً للمنتخب الإندونيسي على نظيره السعودي وكان في لقاء ودي دولي وذلك عام 1984 في جاكرتا وانتهى بنتيجة 2-1 .

فيما أتخم الأخضر شباك إندونيسيا بـ 43 هدفا بينما سجل منتخب إندونيسيا 7 أهداف فقط.

وكان أول لقاء بين المنتخبين في ديسمبر 1980 وديا على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وبرهن الأخضر فيه على هيمنته عندما فاز بنتيجة كبيرة 8-صفر.. واحتاج المنتخب الإندونيسي إلى 17 عاماً ليستطيع تحقيق التعادل الأول مع الأخضر، وجاء ذلك في لقاء ودي في مارس 1997 في سنغافورة، حيث انتهى اللقاء 1-1 ثم أتى التعادل الثاني بعد 14 عاماً في لقاء ودي أيضاً جمع الفريقين في كوالالمبور أكتوبر 2011 وانتهى سلبياً.

والتقى المنتخبان في شهر مارس في لقاء وحيد وكان في ذهاب التصفيات الحالية وانتهى بفوز المنتخب السعودي، وكان ذلك عام 2013.. بينما التقى المنتخبان في يوم الأربعاء مرتين وجميعها انتصر المنتخب السعودي بنتيجة 3-صفر.. وفي جميع اللقاءات التي جمعت المنتخبين في السعودي كانت انتصارات الأخضر بأكثر من هدفين.