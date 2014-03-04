تصفيات آسيا: صراع قطري – بحريني على الصدارة

يستضيف المنتخب القطري لكرة القدم نظيره البحريني، غدا الاربعاء، في الجولة السادسة والاخيرة لتصفيات كأس اسيا 2015 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ضمن المنتخبان التأهل رسميا الى النهائيات، حيث يحتل المنتخب البحريني الصدارة برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة امام نظيره القطري، وتأتي ماليزيا ثالثة ولها 4 نقاط وستلتقي غدا ايضا في العين الاماراتية مع اليمن الاخير من دون رصيد.

وبرغم ضمان المنتخبين البحريني والقطري التأهل، فانه من المتوقع ان تكون المباراة قوية خاصة من صاحب الارض الذي يسعى لصدارة المجموعة والاستفادة من التصنيف الدولي خلال قرعة النهائيات التي تجري 26 الجاري بسيدني.

كما ان المنتخب القطري يسعى لانهاء التصفيات بالفوز لرد اعتباره امام منافسه الذي تفوق عليه في لقاء الذهاب.

الى جانب كل ذلك، فان المدرب الوطني لقطر فهد ثاني يريد انهاء مهمته بفوز معنوي، حيث من المتوقع ان تكون المواجهة مع البحرين الاخيرة له، الا اذا جدد الاتحاد القطري الثقة به وقرر استمراره في المهمة حتى النهائيات التي قاد المنتخب اليها.

واكتلمت صفوف المنتخب القطري قبل المباراة بعودة قائده المدافع بلال محمد، ورأس الحربة عبدالقادر الياس بعد الغياب الطويل للاصابة، كما انه بكامل قوته الضاربة لاسيما بوجود خلفان ابراهيم وسيباستيان سوريا وحسن الهيدوس وحارس المرمى قاسم برهان، بجانب وجود عدد من الوجوه الجديدة امثال محمد خميس وسياف الكربي المالكي، وسيعود اليه مهاجم الاهلي مشعل عبدالله بعد غياب 5 مواسم.

وقد طالب فهد ثاني لاعبيه بتقديم كل ما لديهم من جهد من اجل تحقيق الفوز وانهاء التصفيات بانتصار جيد، واشاد بالتنافس القوي بين اللاعبين خلال التدريبات والاستعدادات.

