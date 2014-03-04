تصفيات آسيا: 6 منتخبات تتنافس على المقعدين الأخيرين

ستكون الأنظار موجهة اكثر صوب مباريات العراق والصين ولبنان مع تايلاند.. وسوريا مع الأردن وفيتنام مع هونغ كونغ واليمن مع ماليزيا لتحديد المنتخبات التي ستلحق بالمنتخبات التسعة التي ضمنت التأهل وهي: السعودية والكويت وايران وقطر والبحرين والاردن وعمان والإمارات وأوزبكستان.. ويتأهل من التصفيات التأهيلية منتخبان اثنان من المجموعات الخمس إضافة لأفضل فريق ثالث في جميع المجموعات ليصبح العدد 11 منتخبا، يضاف لهم المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى في آسيا 2011 (اليابان، أستراليا وهي المستضيفة أيضاً وكوريا الجنوبية) .. اضافة لبطل كأس التحدي 2012 (كوريا الشمالية) وبطل كأس التحدي 2014 (تقام بطولة كأس التحدي في مارس 2014)... ليكون الإجمالي 16 منتخبا.

وكانت الجولة الأخيرة من التصفيات قد انطلقت أمس الاثنين بفوز مثير لإيران على الكويت 3-2.

وسيخوض المنتخب العراقي لكرة القدم واحدة من اصعب واهم مباريات الجولة الاخيرة عندما يقابل نظيره الصيني، اليوم الاربعاء، في الشارقة الاماراتية ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وتكتسب هذه المواجهة اهمية استثنائية للطرفين، اذ يتحتم على اسود الرافدين تحقيق الفوز ليضمنوا العبور الى استراليا، بينما يكفي المنتخب الصيني نقطة واحدة للحاق بالمنتخب السعودي صاحب اول بطاقة المجموعة .. وبرغم صعوبة هذه المواجهة المصيرية، فان مدرب المنتخب العراقي حكيم شاكر كان واثقا جدا بإمكان التأهل بقوله "نحن قريبون من الفوز، فالنقاط الثلاث مضمونة والمسالة قضية وقت ليس الا، صحيح اننا سنخوض مباراة صعبة لكننا نمتلك افضلية فنية ولدينا لاعبون قادرون على حسم هذه المباراة". ويعرف العراقيون خطورة موقفهم خاصة في حال خسارتهم وفوز لبنان أو سوريا او هونغ كونغ او ماليزيا وهو م اسيعني أنهم سيكونون خارج النهائيات.

وفي بانكوك يضع منتخب لبنان نصب عينيه العودة من بانكوك بالنقاط الثلاث، عندما يواجه نظيره التايلاندي، اليوم الأربعاء، ممنيا النفس ان يحالف الحظ منتخب الصين في مباراته مع العراق، كي يتأهل كأفضل ثالث، النهائيات للمرة الثانية في تاريخه.. ولكن المنتخب اللبناني سيخوض المباراة وسط بغياب عدد من لاعبيه، أبرزهم قلب الدفاع بلال نجارين الموقوف لنيله إنذارين، مع محمد علي وعباس علي عطوي وخضر سلامي المصابين.. أما في الهجوم، فيفتقد المنتخب جهود عدنان حيدر.. ويعاني المنتخب اللبناني من العقم الهجومي حيث لم يسجل سوى هدفين في خمس مباريات رسمية.

وفي طشقند يطمح منتخب الامارات ليكون المنتخب الوحيد الذي يحرز العلامة الكاملة عندما يحل ضيفا على نظيره الاوزبكستاني.. وضمنت الامارات تأهلها واحتلالها المركز الاول في المجموعة بعدما جمعت 15 نقطة من خمس مباريات، إلا ان طموحها تحقيق الفوز السادس على التوالي والذي سيكون غير مسبوق في المجموعات الخمس.. كما ان اوزبكستان قد ضمنت تأهلها حيث تحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، تلعب فيتنام الاخيرة من دون رصيد مع ضيفتها هونغ كونغ الثالثة برصيد 4 نقاط، حيث تأمل الاخيرة في الفوز للدخول في المنافسة على بطاقة افضل منتخب ثالث في المجموعات الخمس.