جيرارد: سواريز لا يقل أبدا عن رونالدو وميسي

توقع ستيفين جيرارد أن يضاهي الأوروغوياني لويس سواريز زميله في ليفربول الإنجليزي البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وسجل سواريز هدفا خلال فوز ليفربول على مضيفه ساوثهامبتون 3 - صفر السبت الماضي، ليرفع رصيده من الأهداف في الموسم الحالي إلى 25 هدفا بجانب 11 تمريرة حاسمة.

وقال جيرارد: "ليس هناك كلمات يمكنني من خلالها أن أصف سواريز، نحن محظوظون في إنجلترا بوجود العديد من المهاجمين الرائعين، ولكن بالنسبة لي وبدون رياء سواريز هو الأفضل".

وأضاف "لقد قلت عدة مرات، أنني أنظر إلى ميسي ورونالدو وأقول لنفسي نعم إنهما نجمان من طراز فريد، ولكن خارج هذه الدائرة هناك أيضا زلاتان إبراهيموفيتش ولويس سواريز".

وأشار قائد ليفربول "حتى لو لم يسجل سواريز أهدافا، فإنه يمد زملاءه بتمريرات حاسمة، إنه مقاتل، لقد حالفنا الحظ في وجوده معنا".

