دائرة تطوير الأداء في فيفا تزور اتحاد الكرة السعودي

استقبل أحمد بن عيد الحربي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، في مقر الاتحاد بالرياض وفداً من الاتحاد الدولي للعبة "فيفا".

وضم وفد الفيفا مدير دائرة تطوير الأداء في الاتحاد الدولي فريدريك جيولمنت، ومدير مكتب التطوير في الشرق الأوسط ماجد العبوة ومستشار الاتحاد الدولي نودار كاستي، وذلك في حضور الأمين العام للاتحاد السعودي أحمد بن عبدالرحمن الخميس.

تأتي الزيارة في إطار التعاون المشترك القائم بين الاتحاد الدولي والسعودي فيما يخص تطوير الأداء والحوكمة لدى الاتحاد السعودي.

وأبدى فريدريك جيولمنت سعادته بالخطوات التطويرية التي قام بها الاتحاد السعودي في الجوانب الإدارية والفنية والتنظيمية في مجال كرة القدم، مؤكداً أن شراكات الاتحاد السعودي مع مؤسسات التعليم لتطوير كرة القدم في المدارس ولصقل المواهب خطوة ستفيد الكرة السعودية كثيراً في المستقبل القريب.

بينما أكد مدير إدارة العلاقات الدولية في الاتحاد السعودي شاكر بن علي الذيابي أن زيارة وفد الـ "فيفا" إلى المملكة تأتي امتداداً لزيارات عدة سابقة بدأت منذ عام، وذلك بناءً على طلب من رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي بهدف الاستفادة من خبرات إدارات وأقسام الاتحاد الدولي المختلفة لتطوير أداء الاتحاد السعودي ولجانه وأقسامه في الجوانب كافة وفي مقدمتها نظام الحوكمة ومقترح الهيكل التنظيمي للاتحاد المقدم من إحدى الشركات المتخصصة.

