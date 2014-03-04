رئيس بايرن ميونيخ: لن نتوقف عن ضم لاعبي دورتموند

المصدر: برلين - د ب أ

أكد كارل هاينز رومينيغه رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني كرة القدم أن فريقه لن يتوقف عن التعاقد مع لاعبي بوروسيا دورتموند، من أجل توطيد علاقته مع وصيف البوندسليغا.

وطرأت حالة من العدائية على علاقة الناديين مؤخرا، بعد تعاقد بايرن مع ماريو غوتزه ثم روبرت ليفاندوفسكي.

ولكن رومينيغه أكد أن فريقه لن يغير من سياسته التعاقدية للحفاظ على مشاعر المنافسين.

وأوضح رومينيغه لمحطة "زد دي اف" التليفزيونية "لن نتخذ أبدا قرارا يتعلق بمنع التعاقد مع لاعبي دورتموند".

وأكد "لدينا علاقات جيدة مع دورتموند، لقد التقيت برئيس مجلس ادارة النادي الصيف الماضي، وتم تصفية الأجواء حينذاك".

