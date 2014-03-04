فيدال "يسخر" من ربط اسمه بريال مدريد وبرشلونة

سخر النجم التشيلي أرتورو فيدال، متوسط ميدان يوفنتوس الإيطالي من التقارير التي ربطته بالانتقال لأحد قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، مؤكداً أنه يريد البقاء في "السيدة العجوز" ولا يفكر بالانتقال لأي نادٍ آخر.

ونقلت شبكة "سكاي سبورت" عن فيدال قوله إن التقارير عن إمكانية انتقاله للريال أو برشلونة مثيرة للضحك والسخرية، مشيراً إلى أنها مجرد تكهنات إعلامية لا أساس لها من الصحة، وأنه يود الاستمرار مع يوفنتوس لأطول فترة ممكنة.

وتحدثت العديد من الصحف الأوروبية مؤخراً عن رغبة جامحة من مسؤولي ريال مدريد وبرشلونة لضم لاعب الوسط المتألق، وكذلك سعي مانشستر يونايتد الإنجليزي أيضاً لضمه إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

لكن نجم باير ليفركوزن السابق شدد على أن مستمر مع يوفنتوس وكل ما يفكر فيه حالياً هو قيادة الفريق للفوز بالبطولات، والمشاركة في بطولة كأس العالم خلال الصيف المقبل في البرازيل مع منتخب بلاده.

وكانت صحيفة "سبورت" الكاتالونية قد ذكرت أن إدارة برشلونة تريد التفاوض مع يوفنتوس من أجل الحصول على خدمات فيدال بناء على رغبة مدرب الفريق الأرجنتيني خيراردو مارتينو، الذي وضع اللاعب على رأس سلّم أولوياته.

وأشارت الصحيفة إلى أن مهمة برشلونة بضم اللاعب لن تكون سهلة في ظل رغبة العديد من الاندية الاوروبية بالتعاقد معه، وفي مقدمتها الغريم التقليدي ريال مدريد، وهو الأمر الذي قد يضاعف من قيمة اللاعب المادية التي قد تصل الى 50 مليون يورو.

ويفرض فيدال نفسه نجماً ليوفنتوس في الموسمين الأخيرين بتقديم مستويات رائعة، وقد سجل خلال الموسم الحالي 11 هدفاً في "الكالتشيو" رغم أنه يلعب في مركز خط الوسط.