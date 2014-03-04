فيرغسون يطالب جماهير مان يونايتد بالصبر على مويس

طالب سير أليكس فيرغسون المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، جماهير الفريق بالصبر على المدرب الحالي ديفيد مويس ومنحه الوقت الكاف لتنفيذ خططه التكتيكية.

وعانى مانشستر يونايتد كثيرا تحت قيادة مويس وخرج الفريق من كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين، كما أن الفريق تدهورت نتائجه بشكل ملحوظ في الدوري الإنجليزي وبات مهددا بالخروج من دوري أبطال أوروبا بعد خسارته على يد اولمبياكوس اليوناني بهدفين نظيفين في ذهاب دور الستة عشر.

وقال فيرغسون: "الفريق سيكون على مايرام، مازلنا في الأيام الأولى وهناك الكثير من التغييرات التي طرأت على الفريق".

وأضاف "مويس يحتاج إلى وقت، لقد قضيت في مانشستر 27 عاما، في ظل وجود مدرب جديد يكون هناك حاجة لعنصر الوقت من أجل تنفيذ خططه التكتيكية".

