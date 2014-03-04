منتخبات كأس العالم تبدأ العد التنازلي بجولة ودية

قبل ثلاثة شهور على انطلاق فعاليات كأس العالم 2014 لكرة القدم بالبرازيل، تبدأ المنتخبات الـ32 المتأهلة للنهائيات استعداداها لانطلاق فعاليات البطولة من خلال جولة مثيرة ومزدحمة للمباريات الودية الدولية غدا الأربعاء.

ويبدأ، اليوم الثلاثاء، العد التنازلي للمئة يوم الأخيرة قبل انطلاق فعاليات البطولة، بينما تتأهب المنتخبات المشاركة للنهائيات إلى واحدة من أهم الجولات في سجل المباريات الودية الدولية قبل مونديال 2014 .

وتمثل مباريات الغد الفرصة الأخيرة لكثير من اللاعبين الراغبين في ترك بصمتهم مع منتخبات بلادهم أملا في حجز مكان بالقوائم المشاركة في المونديال، كما تمثل هذه الجولة فرصة أمام المدربين لوضع اللمسات الأخيرة على فرقهم استعدادا للمونديال، حيث تساعدهم مباريات الغد في الاستقرار بشكل كبير على قوائم فرقهم في النهائيات.

وتجتذب المواجهة بين المنتخبين الإسباني بطل العالم وأوروبا والإيطالي بالعاصمة الاسبانية مدريد الاهتمام الأكبر في هذه الجولة التي تشمل العديد من المواجهات التي تجمع بين منتخبين تأهلا بالفعل للمونديال البرازيلي مثل المواجهة بين المنتخبين الفرنسي والهولندي.

وتشهد جولة الغد تسع مواجهات تجمع كل منها بين منتخبين وصلا للنهائيات، بينما يلتقي المنتخب البرازيلي نظيره الجنوب إفريقي خارج حدود بلاد السامبا حيث يحل ضيفا عليه في جوهانسبرغ، كما يحل المنتخب الأرجنتيني ضيفا على نظيره الروماني بالعاصمة بوخارست.

ومن بين المباريات الكبيرة والمهمة للغاية في جولة الغد، يحل منتخب تشيلي العنيد ضيفا على نظيره الألماني أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب في المونديال المرتقب كما يلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره الدنماركي ويخوض المنتخبان البرتغالي والبلجيكي اختبارا إفريقيا جديدا للكرة الأوروبية أمام منتخبين يشاركان في المونديال أيضا وهما أسود الكاميرون وأفيال كوت ديفوار على الترتيب.

ويلتقي المنتخب الأوكراني نظيره الأميركي في مدينة لارناكا القبرصية، بعدما كان مقررا أن يلتقيا بمدينة خاركيف قبل نقل المباراة في ظل الأوضاع السياسية المتوترة في أوكرانيا.

ويبحث المنتخب الإيطالي (الآزوري) عن الثأر لهزيمته صفر-4 أمام نظيره الاسباني في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2012) وأيضا للهزيمة أمام الماتادور الاسباني بضربات الترجيح في المربع الذهبي لكأس القارات 2013 بالبرازيل.

وينتظر أن تشهد المباراة المشاركة الأولى للمهاجم البرازيلي الأصل دييغو كوستا نجم أتلتيكو مدريد الاسباني مع المنتخب الاسباني بعدما اختار اللعب لهذا الفريق بدلا من منتخب بلده الأصلي.

وقال كوستا "أشعر بالسعادة لاستدعائي من قبل دل بوسكي. ستكون مباراة خاصة للغاية بالنسبة لي لأن المباراة ستقام باستاد فيسنتي كالديرون" في إشارة لإقامة المباراة على ملعب فريقه أتلتيكو.

وفي المقابل، لم يستدع المدرب فيسنتي دل بوسكي المدير الفني للمنتخب الأسباني مهاجميه المخضرمين ألفارو أربيلوا وديفيد فيا وفيرناندو توريس رغم الدور البارز لهم في انتصارات المنتخب الاسباني في الفترة من 2008 إلى 2012 .

وضمت القائمة التي أعلنها تشيزاري برانديللي المدير الفني للآزوري لهذه المباراة وجهين جديدين هما جابرييل باليتا مدافع بارما والمهاجم سيرو إيموبيلي.

وتحوم الشكوك حول مشاركة ماريو بالوتيلي مهاجم ميلان الإيطالي في هذه المباراة بسبب الإصابة في الكتف مما قد يفتح الطريق أمام مشاركة إيموبيلي نجم تورينو.

كما استدعى المدرب ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي وجهين جديدين لقائمة الفريق لمباراة الغد أمام المنتخب الهولندي، حيث استدعى أنطوان جريزمان لاعب ريال سوسييداد الاسباني ولوكاس دايني ظهير أيسر فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفي المقابل، استدعى لويس فان غال المدير الفني للمنتخب الهولندي أربعة لاعبين جدد لقائمة الفريق في هذه المباراة وهم جان بول بوتيو من فينورد الهولندي وكريم ريكيك (أيندهوفن الهولندي) وديفي كلاسن (أياكس الهولندي) وكوينسي بروميس (تفنتي أنشخيده الهولندي).

كما استدعى يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني أربعة لاعبين لم يشاركوا مع الفريق من قبل وذلك للمواجهة المرتقبة أمام منتخب تشيلي وأشار إلى أن بعض لاعبيه الأساسيين سابقا قد يفقدوا مكانهم في قائمة الفريق للمونديال.

وتبدو المباراة أمام الدنمارك غدا فرصة أمام عدد من اللاعبين الذين يرغبون في المشاركة مع المنتخب الإنجليزي بالمونديال البرازيلي.

وقال روي هودجسون المدير الفني للمنتخب الإنجليزي "المباراة أمام الدنمارك مباراة مهمة للغاية يجب أن أفكر فيها بشأن التجارب التي أحتاجها".

وفي المباريات الأخرى التي تجمع بين طرفين من المنتخبات المشاركة في المونديال، يلتقي المنتخب السويسري نظيره الكرواتي الذي يواجه المنتخب البرازيلي في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2014 كما يلتقي المنتخب اليوناني نظيره الكوري الجنوبي ويصطدم المنتخب الأسترالي بنظيره الإكوادوري وتلعب المكسيك أمام نيجيريا.

كما يلتقي المنتخب الجزائري نظيره السلوفيني في إطار استعدادات الخضر لبطولة كأس العالم بينما يلتقي المنتخب المصري نظيره البوسني في النمسا وتلعب تونس مع كولومبيا ويلتقي المنتخب الليبي نظيره الكونغولي ويواجه المنتخب المغربي نظيره الجابوني.

وفي مباريات ودية أخرى بجولة الغد، تلتقي اليابان مع نيوزيلندا وروسيا مع أرمينيا وإيران مع غينيا ومونتنغرو (الجبل الأسود) مع غانا وتركيا مع السويد والنمسا مع أوروغواي وبولندا مع اسكتلندا والتشيك مع النرويج وإسرائيل مع سلوفاكيا وويلز مع أيسلندا وأيرلندا مع صربيا وكوستاريكا مع باراغواي وقبرص مع أيرلندا الشمالية ومقدونيا مع لاتفيا وأندورا مع مولدوفا وهندوراس مع فنزويلا وبنما مع بيرو والهند مع بنغلاديش وليتوانيا مع كازاخستان وجورجيا مع ليشتنشتاين والمجر مع فنلندا وألبانيا مع مالطه وموزمبيق مع أنغولا.

