مورينهو: صلاح موهبة "فذة" بحاجة للتطوير

أشاد المدير الفني لفريق تشلسي الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينهو، بصانع ألعاب فريق البلوز، الدولي المصري محمد صلاح، مشيراً إلى أنه يمتلك موهبة فذة من الممكن أن يتم تطويرها لتصبح أكثر فعالية في المستقبل القريب.

وأكد المدرب البرتغالي في تصريحات نقلتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن اللاعب المصري يحتاج إلى مزيد من التطوير، وذلك من أجل الانسجام بشكل أكبر مع فريق تشلسي.

وكشف مدرب فريق البلوز، عن سبب تواجد اللاعب المصري الدائم، على مقاعد البدلاء، منذ انتقاله إلى صفوف النادي اللندني قادماً من فريق بازل السويسري، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مرجعاً ذلك إلى وجود تخمة في مركز خط الوسط بنادي البلوز، لاسيما في ظل تواجد الثلاثي (ويليان، وأوسكار، وشورله).

وأشار مورينهو إلى أن فريق "البلوز" يمتلك مجموعة من اللاعبين الذين يمتلكون الموهبة الفذة، والتي من الممكن أن يتم تطويرها لتصبح أكثر فعالية في المستقبل القريب، مؤكداً أن المشكلة الوحيدة تكمن في أن الرباعي يلعب في نفس المركز في خط الوسط.

وطمأن المدير الفني لفريق تشلسي، محمد صلاح، لاعب الفريق بعد أن كان قد استبعده من مباراة "فولهام" الأخيرة بالدوري، مؤكداً أن استبعاده من تلك المباراة لا يقلل أبداً من قيمته.